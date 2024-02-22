22 февраля 2024, 14:18

Фейк: в Подмосковье массово раздавали повестки на улицах

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В Сети появилась информация о том, что в Подмосковье якобы массово раздают повестки на улицах. Данные проверил «360».

Фейк В некоторых Telegram-каналах и ряде СМИ распространилась информация о том, что в Серпухове правоохранители вместе с представителями военкоматов якобы начали раздавать повестки для постановки людей на воинский учет.

Как заявляли в Сети очевидцы, некоторых мужчин будто бы сразу отправляли в военные комиссариаты.

Правда В действительности в городском округе во вторник, 20 февраля, по поручению руководства Главного военного следственного управления СК России следователи совместно с сотрудниками ГИБДД и представителями военкомата проверили рейд. В рамках мероприятия специалисты проверили соблюдение требований законодательства страны по воинскому учету среди работающих в Серпухове мужчин.

Рейд проводили на железнодорожной станции «Серпухов». Там проверили 46 таксистов. Из них выявили трех человек, имеющих российское гражданство, но уклоняющихся от постановки на воинский учет и призыва в армию. Им вручил повестки. Мужчин сопроводили в военкомат, где специалисты решали вопрос о постановке россиян на учет, сообщил сайт «Серпухов 24».

Таким образом, информация о массовой раздаче повесток в Подмосковье оказалась фейком. Единичные случаи коснулись только тех, кто недавно получил российское гражданство и в силу разных обстоятельств не встал на воинский учет. По закону это необходимо сделать в течение двух недель с момента получения паспорта России.

Этот материал создан для платформы - агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Законы Серпухов Военные Мужчины Армия
22 февраля 2024, 11:55
«Всегда относились с уважением». Россия не сносила памятники украинским писателям
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Россияне всегда с уважением относились к основным украинским деятелям и не сносили памятники, посвященные им. Такое заявление сделал замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью РИА «Новости».

«Вот они памятники сносят. Но мы же никогда, даже в мыслях такого не было! Все основные украинские персонажи - за исключением откровенных нацистов, бандеровцев разных - у нас всегда к ним относились с уважением», - высказался политик.

Медведев напомнил, что в России прозаика и драматурга Николая Гоголя считают выдающимся писателем.

Украинские же власти начали активно бороться с советскими и российскими памятниками. В 2022 году в стране снесли около 30 изваяний, посвященных русскому поэту Александру Пушкину , в частности демонтировали барельеф писателю на названной в честь него станции метро в Харькове.

Ранее на Украине закрасили мурал с изображением выдающейся личности Серебряного века Сергея Есенина. В республике также активно переименовывают улицы, названия которых связаны с Россией.

Дмитрий Медведев Памятники Россия Писатели
22 февраля 2024, 11:36
Москвичам рассказали о режиме работы госучреждений в праздники
Global Look Press
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В праздничные выходные, с 23 по 25 февраля, социальные учреждения и государственные службы Москвы будут работать по измененному графику. Большинство организаций продолжат работу в обычном режиме, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Прежний график сохранят, например, молочно-раздаточные пункты и центры московского долголетия, а центры госуслуг уйдут на праздники только на один день, 23 февраля», - уточнила она.

Взрослые поликлиники будут открыты 23 и 25 февраля с 09:00 до 16:00, а 24 февраля - с 09:00 до 18:00 Отделения помощи на дому и травматологические пункты будут работать в это же время.

У детских поликлиник график работы 24 февраля будет с 09:00 до 15:00, травматологические отделения при них будут открыты с 08:00 до 22:00. Круглосуточные травмпункты и Центр телемедицины продолжат работу без изменений.

Женские консультации 24 февраля работают с 09:00 до 18:00, а 25 февраля - с 09:00 до 16:00. В праздничные дни также будут доступны круглосуточные психологическая помощь и мобильные бригады «Социальный патруль».

Центры московского долголетия, Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки и другие учреждения социальной поддержки продолжат работать по своему обычному графику.

Загсы закроются только на один день - 23 февраля.

На все выходные будут закрыты Главархив, реабилитационные учреждения для людей с инвалидностью, центры занятости населения.

Также московских водителей предупредили о пробках перед праздничными выходными.

Особенно сильными заторы будут в центре, вблизи крупных торговых центров, кафе и ресторанов.

Праздники Поликлиники 23 февраля Госуслуги Анастасия Ракова Москва
22 февраля 2024, 11:14
Завершился шестой Московский детский чемпионат «Мастерята»
Global Look Press
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Шестой Московский детский чемпионат «Мастерята» собрал около восьми тысяч школьников из 478 столичных образовательных учреждений. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Ребята продемонстрировали навыки в 45 различных областях, включая графический дизайн, хлебопечение и фотографию. В чемпионате участвовали школьники с первого по восьмой класс.

По словам мэра, в этом году финал собрал рекордное количество участников, восемь тысяч, на тысячу больше по сравнению с прошлым годом. Из них 179 команд заслужили золотые медали, 192 команды наградили серебряными, а 209 команд получили «бронзу». Успехи детей оценивали 450 экспертов, которые в рамках подготовки к мероприятию провели свыше 1,5 тысячи часов мастер-классов.

«От души поздравляю медалистов и желаю ребятам новых побед», - сказал Собянин.

Кроме того, более 23 тысяч московских школьников поучаствовали в XXXV Математическом празднике. Подросткам попробовали решить задачи разного уровня сложности, в том числе на смекалку и воображение.

Дети Награды Школьники Сергей Собянин конкурсы Москва
22 февраля 2024, 10:30
Пострадавший от шторма аквариум в Севастополе вновь заработал
РИА «Новости»
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Севастопольский аквариум, пострадавший после сильного шторма в ноябре 2023 года, вновь открывается 22 февраля. Об этом РИА «Новости» рассказали в администрации учреждения.

«В четверг аквариум начинает работу», - информировали там.

Уточняется, что в пострадавшем третьем, историческом зале восстановили систему подогрева воды и вентиляции. Работы почти завершились. При этом ранее предполагалось, что повреждения удастся устранить минимум в апреле.

Кроме того, в аквариуме планируют постепенно наращивать количество животных и рыб.

Севастопольский морской аквариум-музей открылся на Приморском бульваре в 1897 году. Это один из старейших публичных аквариумов в Европе и первый морской аквариум в Российской империи.

В ноябре исторический зал затопила холодная морская вода. Из-за термального удара погибли более 500 морских животных.

Всего в зале находилось до 50 видов 800 тропических пресноводных животных.

Шторм Животные Севастополь

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