03 мая 2024, 17:15

Фейк: свежие овощи в Подмосковье закопали из-за нехватки иностранцев-рабочих

Freepik
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Ряд СМИ опубликовал информацию о том, что в Московской области якобы закапывают свежие овощи, поскольку их «некому перебирать» — всех иностранных работников уволили. Эти данные оказались фейком.

Фейк Тонны свежих овощей закапывают в ямы, потому что огурцы и помидоры якобы некому перебирать. В Сети появилось видео, автор которого рассказал, что причина - «массовое увольнение иностранцев». Ролик опубликовала газета города Луховицы «Луховинь» , а также многие местные паблики в соцсети «ВКонтакте».

«Все выкидывается. Свежее! С погрузчиком разговаривал, говорит, что 800 тонн сюда за несколько дней привезли. И вот он все зарывает», - сообщил мужчина на видео.

Правда Видео действительно сделано в Луховицах, однако, по данным сетевого издания «Регионы.ру» , утилизируемые овощи - это, как раз, отсортированная, некондиционная продукция.

Журналисты «Регионов.ру» получили комментарий от представителей комбината «Луховицкие овощи». Там пояснили, что на видео, распространяемом в Сети, происходит процесс утилизации овощей, которые были переведены в брак. Стандарты компании-производителя не допускают реализацию продукции с изъянами, а на видео видны томаты с трещинами и очаги плесени на некоторых огурцах.

Как рассказали представители «Луховицких овощей», участок, что попал на кадры в распространяемом видео, это специализированный полигон, где перед уничтожением овощи подсушиваются, чтобы соблюсти все правила утилизации плодоовощной продукции.

Судя по этим данным, можно разоблачить еще одну ложь, которую пытался декларировать автор видео. Он говорил, что горы овощей в поле выросли из-за того, что на предприятии уволили всех иностранных работников, и некому перебирать продукцию. Однако, тот факт, что те тонны продукции в поле - это некондиционный товар, говорит о том, что работников на сортировке овощей хватает.

Таким образом, опубликованная информация о якобы уничтожении овощей в Подмосковье из-за нехватки рабочих рук - фейк.

Этот материал создан для платформы - агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Соцсети Видео Полигоны Луховицы Продукты
05 мая 2024, 13:42
TikTok удалил более тысячи запрещенных в России материалов
Unsplash
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Социальная сеть TikTok с 2023 года удалила уже более одной тысячи запрещенных материалов. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

В прошлом году по требованию регулятора администрация TikTok удалила 659 запрещенных материалов, а в 2024 году - 211 интернет-страниц с противоправной информацией.

В рамках рабочего взаимодействия ведомства с администрацией иностранной соцсети TikTok удалил или заблокировал 80 материалов, содержащих суицидальный, пронаркотический контент и детскую порнографию. За 2024 год - 102 таких публикации.

В Роскомнадзоре напомнили, что в 2022 году администрация соцсети публично заявила о самостоятельной приостановке распространения нового контента и возможности ведения прямых трансляций на территории России.

Несколько дней назад сообщалось, что приложение TikTok стало полностью доступно для россиян. Однако позже пользователи обратили внимание, что снова не могут воспользоваться соцсетью.

Роскомнадзор Соцсети Россия TikTok
05 мая 2024, 13:31
Путин рассказал о роли священнослужителей в условиях вызовов
РИА «Новости»
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Православные священнослужители плодотворно работают ради уверенного развития и укрепления страны. Об этом заявил президент Владимир Путин в пасхальном поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства поздравил христиан с праздником и отметил, что священнослужители всегда оставались с народом - как и сейчас, в сложное время. Путин также указал на работу христианских конфессий, которые сохраняют историческое, культурное и духовное наследие страны.

«Духовные пастыри всегда были вместе с народом. И сегодня, в условиях серьезных вызовов, христианские религиозные организации оказывают действенную, бескорыстную помощь», - подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин обменялся пасхальными подарками с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Президент прибыл в храм Христа Спасителя и посетил службу.

Праздники Кремль Православие Владимир Путин Патриарх Кирилл
05 мая 2024, 12:55
День математика учредили в России
Freepik
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Правительство России учредило новый профессиональный праздник — День математика. Его будут отмечать 1 декабря, сообщили на сайте кабмина.

Правительство России учредило новый профессиональный праздник - День математика. Его будут отмечать 1 декабря, сообщили на сайте кабмина.

Распоряжение о празднике подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Новый профессиональный праздник - День математика - будет отмечаться зимой», - добавили в правительстве.

Министерству просвещения поручили в двухмесячный срок закрепить принятое решение необходимым нормативно-правовым актом. Праздничной датой предложили сделать 1 декабря по случаю дня рождения русского математика Николая Лобачевского.

Инициатором идеи стал ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. Идея впервые прозвучала на Всероссийском съезде учителей и преподавателей математики в ноябре 2023 года.

В начале апреля правительство учредило День работника электронной промышленности. Отмечать его будут в первое воскресенье октября.

Праздники Учителя Россия Михаил Мишустин
05 мая 2024, 12:09
Чубайса потребуют признать иноагентом
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Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев планирует обратиться в Минюст с требованием о признании бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса иноагентом. Политик подготовил соответствующий запрос, сообщило РИА «Новости».

По словам депутата, поводом для обращения в ведомство послужило открытие Центра российских исследований на средства Чубайса в Тель-Авивском университете.

«Считаю, что министерство юстиции РФ и Росфинмониторинг, и ФСБ должны обратить внимание на данное публичное заявление израильского университета, чем там конкретно на вывезенные из страны деньги будет заниматься Чубайс и его компания, что они там собираются рассказывать», - отметил парламентарий.

Хамзаев уточнил, что Чубайс долго проработал в госаппарате, имея доступ к секретным сведениям, а также постоянно игнорировал вопросы, задаваемые обществом.

Депутат считает, что правоохранителям необходимо организовать проверку и выяснить, как Чубайс смог вывезти деньги из России, если он может финансировать сомнительные центры в Израиле.

Госдума РФ Депутаты Анатолий Чубайс Иноагенты

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