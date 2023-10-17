Фейк: Ozon повысил штрафы для продавцов в 2,5 раза и запретил торговать навозом

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Фейк Telegram-канал Mash сообщил, что Ozon якобы ухудшил условия для тех, кто торгует на маркетплейсе. По данным авторов канала, компания начнет штрафовать продавцов на 1,5% от стоимости товара за просрочку или отмену посылки.

Также Mash сообщил, что с 26 октября алгоритмы Ozon будут следить за отменой доставки по инициативе продавца. Если доля превысит 30%, то аккаунт заблокируют на неделю, а при повторном случае - навсегда, указали авторы новости.

Кроме того, в Telegram-канале написали, что с 27 октября на маркетплейсе начнут действовать штрафы за неправильно оформленные карточки, например, за отсутствие маркировки 18 или нарушение авторских прав на изображение. А с 31 октября, по информации Mash, компания отменит сниженную комиссию на продукцию Apple. Также Ozon якобы запретит торговать навозом и шинами.

Правда Представитель маркетплейса в комментарии «Ленте.ру» опроверг сообщение о повышениях штрафов для продавцов. По его словам, штраф в 1,5% от стоимости товара за просрочку или отмену посылки действовал и раньше, но теперь ввели минимальную сумму взыскания - 50 рублей.

Торговать навозом на площадке по-прежнему можно, но только со своих собственных складов - помещения Ozon для этого использовать нельзя, пояснил представитель компании. Что касается сниженных комиссий на гаджеты Apple, то их изначально вводили временно, а не на постоянной основе, напомнил собеседник «Ленты.ру».

Представитель маркетплейса также отметил, что Ozon заранее объявил обо всех изменениях, а подавляющее большинство продавцов, по его словам, не заметит новых правил.

Таким образом, информация, что Ozon ухудшает условия работы добросовестных продавцов, повышая штрафы в 2,5 раза, расширяя перечень нарушений и ужесточая контроль за отменами, оказалась недостоверной.

Этот материал создан для платформы - агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.