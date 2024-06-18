Фейк: Минпромторг приостановил выдачу субсидий радиоэлектронным предприятиям

Фейк Информация о том, что Минпромторг приостановил выдачу субсидий по направлению радиоэлектроники и проверяет эффективность использования ранее выделенных компаниям средств, появилась в ряде Telegram-каналов.

Авторы этих сообщений утверждали, что получатели якобы не достигают необходимых показателей обозначенных в госпрограмме «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности». Кроме того, они связали приостановку выдачи субсидий со сменой руководства в министерстве.

Правда Пресс-служба Министерства промышленности и торговли опровергла эти данные , указав, что выдача субсидий радиоэлектронным предприятиям продолжается. Более того, прямо сейчас ведется очередной отбор по постановлению правительства.

В ведомстве отметили, что количество проектов, которые получают финансирование, растет так же, как и число проверок контролирующими органами, «так как каждая выданная государством субсидия должна быть обеспечена результатом, а расходование средств должно вестись эффективно».

В течение года в зависимости от стадии реализации проектов и других факторов Минпромторг регулярно проводит проверки исполнения мероприятий, на которые выделяются субсидии.

«Под „другими факторами“ мы понимаем объективные средства мониторинга, которые указывают на то, что работа не идет, темпы снижены и тому подобное. Туда же можно отнести и появление из внешних открытых источников информации о рисках реализации проектов», - уточнили в министерстве.

Кроме того, по всем государственным расходам ежегодно контролирующие органы устраивают проверки. Их проводят Генеральная прокуратура, Счетная палата, Казначейство России. Электроника в этом плане не является исключением, заключили в министерстве Таким образом, информация о том, что Минпромторг приостановил выдачу субсидий по направлению радиоэлектроники и проверяет эффективность использования ранее выделенных компаниям средств, недостоверна.

В пресс-службе ведомства объяснили, что никакой заморозки выдачи субсидий российским радиоэлектронным предприятиям не было, а проверки проводятся в плановом режиме для контроля за расходованием средств и обеспеченностью государственных субсидий результатом.

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