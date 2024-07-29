29 июля 2024, 18:56

Фейк: Эйнштейн называл сложные проценты самой могущественной силой во вселенной

Global Look Press
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В Сети получила распространение цитата, приписываемая физику Альберту Эйнштейну: «Сложные проценты — это самая могущественная сила во вселенной». Однако на самом деле ученый никогда не произносил эту фразу, а его фамилию использовали для придания значимости словам, сообщил сайт Snopes.com.

В Сети получила распространение цитата, приписываемая физику Альберту Эйнштейну: «Сложные проценты - это самая могущественная сила во вселенной». Однако на самом деле ученый никогда не произносил эту фразу, а его фамилию использовали для придания значимости словам, сообщил сайт Snopes.com.

Фейк «Сложные проценты - это самая могущественная сила во вселенной», - заявил Эйнштейн.

Правда Великому ученому начали приписывать эту фразу уже после его смерти. Самое раннее упоминание цитаты обнаружили в издании газеты New York Times за 1983 год, при том, что физик умер в 1955-м.

Кроме того, формулировку фразы постоянно искажают в зависимости от источника. Это говорит не в пользу подлинности цитаты, и указывает на то, что имя ученого использовали для придания веса словам.

Этот материал создан для платформы - агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Ученые Наука
29 июля 2024, 16:20
Легендарный советский конькобежец-рекордсмен Сергеев умер на 100-м году жизни
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Известный многократный чемпион мира на дистанции 500 метров в конькобежном спорте Юрий Сергеев умер на 100-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Союза конькобежцев России.

«Приносим свои искренние соболезнования всем близким и родным Юрия Валентиновича», - заявили в организации.

Спортсмен принимал участие в зимних Олимпийских играх 1956 года. После завершения спортивной карьеры трудился тренером в системе «Динамо».

В СКР добавили, что в годы Великой Отечественной войны Сергеев нес службу в полку специального назначения, который охранял Кремль. Его наградили медалью «За оборону Москвы», «Знаком почета» и орденом Отечественной войны II степени. После 1945 года Сергеев начал интересоваться бегом на коньках и добился мирового признания в этом виде спорта.

Кроме того, Сергеев - судья всесоюзной категории, заслуженный тренер СССР и заслуженный мастер спорта СССР.

Спортсмены
29 июля 2024, 12:48
Тарифы на обслуживание вырастут в двух российских аэропортах
РИА «Новости»
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В аэропортах Томска и Южно-Сахалинска в 2024 году из-за запуска новых терминалов вырастут тарифы на обслуживание пассажиров и авиакомпаний. Соответствующие инвестиционные проекты уже одобрила комиссия по транспорту, сообщил РБК.

Новый терминал заработал в аэропорту Южно-Сахалинска в августе 2023 года. В настоящее время в расчете на одного пассажира внутренних линий тарифная нагрузка на авиакомпании в Южно-Сахалинске составляет 1874 рублей. При этом уже в 2024 году тарифы могут вырасти на 144%.

Согласно оценке инвестора, при нынешних тарифах «Аэрофлота» авиабилет по маршруту Москва-Южно-Сахалинск подорожает на 3202 рубля или 11,3%.

Новый аэровокзал в Томске начнет работу в третьем квартале 2024 года. Текущая тарифная нагрузка на одного пассажира внутренних линий в Томске на авиакомпании составляет 961 рубль. До конца года тарифы увеличатся на 130%.

Ранее стали известны причины роста цен на авиабилеты в России.

Самолеты Россия
29 июля 2024, 09:59
Дачников предупредили о штрафах за шалфей предсказателей
РИА «Новости»
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Российские дачники могут получить штраф в 300–500 рублей, если их участки зарастут мятой полевой или другими распространенными сорняками. Об этом РБК сообщил юрист Артем Грицюк.

Российские дачники могут получить штраф в 300–500 рублей, если их участки зарастут мятой полевой или другими распространенными сорняками. Об этом РБК сообщил юрист Артем Грицюк.

По его словам, также не исключена уголовная ответственность за растения, которые содержат наркотические вещества.

Грицюк уточнил, что уголовное преследование грозит из-за кактусов, ипомеи трехцветной и голубого лотоса, в составе которых есть мескалин. Также в эту категорию относятся роза гавайская и грибы с содержанием псилоцина или псилоцибина.

«Привлечение к уголовной или административной ответственности возможно в том случае, если будет доказан прямой умысел. Если же растение выросло естественным образом, то наказание не грозит», - сказал юрист.

Отдельно он обратил внимание, что при культивации шалфея предсказателей крупным размером будет считаться 10 растений, а особо крупным - 100.

«Конопли крупным - 20 растений, а особо крупным - 330», - уточнил эксперт.

Ранее юрист Сивакова напомнила, что за растущие на участке паслен и амброзию дачникам грозит до 500 рублей штрафа.

Штрафы Россия
29 июля 2024, 08:28
Река Урал у Орска поднялась выше неблагоприятного уровня
РИА «Новости»
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Уровень реки Урал рядом с Орском в Оренбургской области поднялся выше неблагоприятной отметки. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности мэра города Артем Воробьев.

«На шесть утра в понедельник уровень Урала составляет 363 сантиметра, что выше неблагоприятного уровня на 3 сантиметра. Нахожусь в поселке Лесоторговый, рядом с траншеей. Вчера тут провели подготовительную работу, сегодня стартует основная. Проран (траншея) на дамбе необходимо заделать», - написал он.

Вечером в воскресенье Воробьев отмечал, что профильные специалисты уже укрепили дамбу, чтобы не допустить повторного затопления Орска в случае обильных осадков.

Областные власти ранее сообщали, что обильные осадки в регионе, Челябинской области и Башкирии увеличили приток в Ириклинское водохранилище. Теперь приток воды находятся на отметке 250 кубометров в секунду, а сброс - 192 кубических метра. Уровни рек при этом находились ниже отметки неблагоприятных явлений.

Урал Наводнения Реки

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