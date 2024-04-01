01 апреля 2024, 14:27

Фейк: дипломатические паспорта России доказали, что СССР до сих пор существует

РИА «Новости»
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В Сети распространяют снимок дипломатического паспорта, который якобы доказывает, что Советский Союз до сих пор существует. Однако эти данные являются фейком, а снимок «гуляет» в интернете не первый год.

Фейк В Сети распространяют фотографию дипломатического паспорта некой Натальи Горшковой , рожденной во Владивостоке. На снимке в графе с обозначением страны, выдавшей документ, на двух языках указан Советский Союз.

Правда На самом деле фото размещено в Сети уже давно. Его можно встретить даже в публикациях от 2019 года. При этом снимок не имеет ничего общего с настоящим дипломатическим паспортом России. А документ советского образца выглядел совсем по-другому.

Таким образом, фото дипломатического паспорта на имя Натальи Горшковой не имеет ничего общего с реальными документами. Снимки распространяют в Сети, теша амбиции людей, которые пытаются прикрываться советскими законами в современной России и отрицают сам факт распада СССР. Как раз для таких случаев юристы периодически публикуют статьи , доказывающие безальтернативность юрисдикции РФ, развенчивая тем самым мифы о том, что Советский Союз еще жив.

Этот материал создан для платформы - агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Фото Паспорта Интернет СССР Законы Россия
01 апреля 2024, 13:56
Иностранцам разрешат оставаться в России не дольше трех месяцев
РИА «Новости»
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Пребывание иностранцев в России предложили сократить вдвое и создать реестр зарубежных рабочих. МВД разработало законопроект об ужесточении государственного контроля в сфере миграции, сообщила представитель министерства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Проект федерального закона «Об условиях въезда и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, а также условиях их пребывания и проживания на территории Российской Федерации» отправили на отзыв правительства. МВД предложило утвердить правовые основания для введения обязательной биометрической идентификации при пересечении границы и создания цифровых профилей.

Срок временного пребывания иностранцев правоохранители предложили сократить со 180 до 90 дней за год суммарно. Правом принимать решение о высылке нарушителей призвали наделить не только суды, но и уполномоченные федеральные органы власти.

Кроме того, в случае принятия закона об ужесточении контроля создадут реестры работодателей, имеющих право нанимать мигрантов, и самих иностранных рабочих. Для приезжих введут единый документ, удостоверяющий личность и дающий право на пребывание в стране. Нарушителям миграционного законодательства запретят оказывать услуги.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев в 2023 году призывал усилить контроль за мигрантами. Он выступал за выдворение нарушителей.

Мигранты МВД РФ Визы
01 апреля 2024, 13:32
Арбенина спела о домашнем насилии
Global Look Press
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Рок-группа «Ночные снайперы» опубликовала новый музыкальный клип на песню «Обоюдное согласие», приуроченный к выходу нового сезона одноименного сериала. Видеоработа появилась на официальном You-Tube канале онлайн-кинотеатра KION.

Песня затрагивает проблему домашнего насилия, а также указывает на сложности, с которыми сталкиваются его жертвы.

«Тема насилия в семье - этого стыдного гадкого абьюза - глубоко тронула меня. До съемок в сериале я не задумывалась над этой абсолютно реальной проблемой, которую скрывают жертвы», - поделилась солистка группы Диана Арбенина в своем Telegram-канале.

В новом сезоне певица исполнила роль следователя Анны. Центральной темой сюжета стало расследование нападения девушки на собственного мужа - успешного предпринимателя и многодетного отца. Со временем обнаруживается, что отношения в семье были не такими идеальными, как казалось изначально.

Ранее Арбенина назвала беззаконием отмену ее концертов на Дальнем Востоке. Артистка заявила, что ей приказали молчать насчет срыва мероприятий.

Музыкальные клипы Песни Россия Музыка
01 апреля 2024, 12:15
«Человек был абсолютно не прав». Маликова — о суде дочери с калужской фабрикой
РИА «Новости»
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Дочери певца Дмитрия Маликова Стефании удалось отсудить 100 тысяч рублей у калужской швейной фабрики. Мама предпринимательницы Елена Маликова рассказала «360», что поводом для иска послужило плохое качество пошива новой коллекции бренда Dress By Stesha.

«Подключились юристы, и она отсудила эти деньги, потому что человек был абсолютно не прав. Начал поднимать общественную историю, что совершенно было смешно, потому что там стопроцентная правота дочери. Пришлось обратиться в суд», - поделилась Маликова.

Она пояснила, что несколько месяцев назад появилась информация о том, что какой-то человек подал на Стефанию в суд за то, что она ему не оплатила заказ.

«Фабрика не выполнила заказ в срок или с браком, что-то там случилось, за что уплачивать было нельзя», - уточнила мама Стефании.

Она добавила, что в результате дочь подала встречный иск и отсудила эти деньги.

«С брендом Dress By Stesha все абсолютно в порядке. Коллекции симпатичные, красивые шьют», - отметила Маликова.

Стефания сотрудничала с этой фабрикой на протяжении полутора лет. Однако качество последней партии товаров не устроило заказчицу, поэтому она не оплатила 117 тысяч рублей.

Суд Шоу-бизнес
01 апреля 2024, 11:26
Следователи начали изучать документы МЧС после теракта в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Следователи изучат документы МЧС России по делу о теракте в «Крокусе». Об этом РИА «Новости» рассказал источник.

«Следователи начали изучать документы, изъятые в подмосковном главке МЧС по делу о теракте в „Крокусе“», - передало агентство.

Следователи изъяли документы , связанные с контрольно-надзорными мероприятиями в «Крокус Сити Холле». Специалисты проанализируют информацию о том, проводились ли проверки противопожарной безопасности, были ли нарушения и как контролировали их устранение.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Согласно последним данным, жертвами стали 144 человека и еще 551 получил ранения. Ранее в Подмосковье начались акции памяти жертв теракта в концертном зале. Делегации от более чем 10 стран приехали в сгоревшему зданию. Они возложили цветы и венки, чтобы почтить память погибших после атаки боевиков.

Россия Цветы Боевики Следственный комитет России Теракт в «Крокусе»

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