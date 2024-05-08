Фейерверки «Ростеха» украсят небо над городами России в День Победы

«День Победы - особенный праздник для всей России. В этот день мы вспоминаем великий подвиг советского народа. Вспоминаем миллионы людей, которые своим трудом и жизнями отстояли нашу свободу и право на жизнь. В их честь 79 лет назад небо над Москвой и другими городами впервые украсил праздничный салют», - отметил исполнительный директор Госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

На данный момент «Ростех» выпускает свыше двух тысяч видов ночных и 120 видов дневных салютов. Каждый фейерверк представляет собой пиротехнический снаряд - шар со специальным составом. Сегодня возможны разнообразные салюты: пульсирующие, мерцающие или с переходом цветов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».