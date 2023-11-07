Фестиваль психопросвещения пройдет в Москве в ноябре

Гости мероприятия прослушают информацию о формировании здоровых отношений с людьми, борьбе со стрессом, тревогой и паническими атаками. Кроме того, зрители узнают, как преодолеть зависимость от гаджетов.

В рамках встречи расскажут о VR-технологии, которая помогает поддерживать и приводить в порядок психическое здоровье. Посетители фестиваля смогут стать частью путешествия в виртуальную реальность.

Главный психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк напомнил, что в эпоху высоких скоростей и постоянного информационного потока человеческая психика становится заложником. Именно поэтому важно заботиться о ней: посвящать время себе и своему ментальному здоровью. Это москвичи смогут сделать на фестивале.

«Каждый посетитель найдет для себя практическую пользу, ведь участие в мероприятии подразумевает непосредственное вовлечение гостей в ту или иную активность. На фестивале мы постарались создать атмосферу доверия и душевного комфорта для каждого его участника», - подчеркнул Костюк.

Специально для зрителей проведут практические встречи в формате диалога, мастер-классы и тренинги. Помимо этого, будут занятия по арт-, музыко-, танцевально-двигательной и другим видам терапии.

В рамках фестиваля запланировано более 75 мероприятий. Каждый сможет посетить бесплатные и анонимные консультации психологов. Кроме того, пройдут розыгрыши призов и подарков. Среди экспертов форума выступят ведущие специалисты психиатрических больниц.