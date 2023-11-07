07 ноября 2023, 10:04

Фестиваль психопросвещения пройдет в Москве в ноябре

Сайт мэра и правительства Москвы
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В общественном центре «Благосфера» с 10 по 12 ноября проведут восьмой городской фестиваль психопросвещения «Psyfest 2023: осеннее обострение». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Гости мероприятия прослушают информацию о формировании здоровых отношений с людьми, борьбе со стрессом, тревогой и паническими атаками. Кроме того, зрители узнают, как преодолеть зависимость от гаджетов.

В рамках встречи расскажут о VR-технологии, которая помогает поддерживать и приводить в порядок психическое здоровье. Посетители фестиваля смогут стать частью путешествия в виртуальную реальность.

Главный психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк напомнил, что в эпоху высоких скоростей и постоянного информационного потока человеческая психика становится заложником. Именно поэтому важно заботиться о ней: посвящать время себе и своему ментальному здоровью. Это москвичи смогут сделать на фестивале.

«Каждый посетитель найдет для себя практическую пользу, ведь участие в мероприятии подразумевает непосредственное вовлечение гостей в ту или иную активность. На фестивале мы постарались создать атмосферу доверия и душевного комфорта для каждого его участника», - подчеркнул Костюк.

Специально для зрителей проведут практические встречи в формате диалога, мастер-классы и тренинги. Помимо этого, будут занятия по арт-, музыко-, танцевально-двигательной и другим видам терапии.

В рамках фестиваля запланировано более 75 мероприятий. Каждый сможет посетить бесплатные и анонимные консультации психологов. Кроме того, пройдут розыгрыши призов и подарков. Среди экспертов форума выступят ведущие специалисты психиатрических больниц.

Фестивали Москва 2023 психология
07 ноября 2023, 11:13
МТС отменит плату за раздачу интернета со смартфонов
pxhere.com
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МТС сообщил своим пользователям об отмене платы за раздачу интернет-трафика на тарифах с предоплаченным пакетом интернета. Информацию об этом подтвердили ТАСС в пресс-службе оператора.

Свое решение компания объяснила созданием комфортных условий использования мобильного интернета.

«МТС отменяет плату за раздачу трафика со смартфонов на другие устройства на тарифах с предоплаченными пакетами трафика», - уточнили в пресс-службе.

Однако точную дату отмены оплаты МТС не назвал. Оператор лишь отметил, что для реализации идеи может потребоваться некоторое время из-за технических особенностей.

В сентябре ФАС призвала компании мобильной связи прекратить взимание платы за раздачу интернет-трафика. В ведомстве уточнили, что такое постановление связано с решением проблемы навязывания абонентам невыгодных условий договора об оказании услуг.

Уже в октябре текущего года «Мегафон», «Билайн» и Tele2 сообщили об исполнении указаний Федеральной антимонопольной службы.

Интернет Смартфоны Россия
07 ноября 2023, 11:09
Сергунина подвела итоги московского форума «Карьера vs бизнес»
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Московский форум «Карьера vs бизнес» в этом году привлек более 1,5 миллиона человек онлайн-аудитории, а около 2,5 тысячи человек посетили выставку лично. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы  Наталья Сергунина.

Московский форум «Карьера vs бизнес» в этом году привлек более 1,5 миллиона человек онлайн-аудитории, а около 2,5 тысячи человек посетили выставку лично. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Форум разделили на два направления: «Практикуй» - для тех, кто хочет работать в найме, и «Предпринимай» - для желающих открыть свое дело. Мероприятие получило поддержку более 50 компаний, стартапов и городских проектов. За два дня работы форума около 1,5 тысячи участников нашли интересные вакансии, а более 100 из них пригласили на собеседования.

«Город уделяет особое внимание карьерным возможностям и профориентации москвичей. Чтобы помочь молодежи найти свое призвание, мы в третий раз проводим карьерный форум», - отметила заммэра.

В рамках мероприятия около 1,5 тысячи человек прошли профориентационные тестирования и консультации.

Ранее школы Котельников провели внеурочные занятия по профориентации.

Работа Москва 2023
07 ноября 2023, 10:59
Почти 450 тысяч человек посетили выставку «Россия» за три дня
РИА «Новости»
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В первые три дня работы международную выставку «Россия» посетили 448 тысяч человек. Это количество стало рекордным для ВДНХ.

На полях выставки прошли концерты, образовательные мероприятия и мастер-классы. Также на ВДНХ открылись новые павильоны и состоялись разные презентации.

Одним из важных событий первого дня работы выставки стало представление «Портал в будущее» вместе с певицами Ларисой Долиной, Юлианной Карауловой, Натальей Подольской и артистом SHAMAN. Гости приняли участие в масштабном танцевальном флешмобе, который состоялся одновременно на 10 площадках ВДНХ.

В воскресенье, 5 ноября, на площадке выставки прошел гала-концерт «Роза Ветров - Достижение России». На сцену вышли юные таланты со всей России. Также на полях форума состоялся концерт VK с участием исполнителей Антоха МС, Gayazovs Brothers, Ramil’ и Seville. Выступила также поэт и певица, победительница одного из сезонов шоу «Фабрики звезд» Ирина Дубцова.

Гостям выставки доступны экспозиции всех 89 российских регионов. Также они смогли посетить стенды и павильоны министерств, крупнейших компаний и госкорпораций. В рамках образовательной программы состоялся марафон «Знание.Первые».

Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

Подробную информацию о мероприятиях можно узнать на официальном сайте форума. Ежедневно на полях выставки «Россия» проводят более 500 разных экскурсий. Принять участие в них также можно, записавшись на сайте в разделе «Афиша».

Выставки Выставка-форум «Россия»
07 ноября 2023, 10:41
Москвичей пригласили на ярмарку локальных производителей
Сайт мэра и правительства Москвы
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Ярмарка «Тверская-маркет» на Тверской площади в Москве будет проходить ежедневно с 27 октября до 14 декабря с 11:00 до 21:00. Об этом сообщила пресс-служба правительства столицы.

Ярмарка стала продолжением недавно завершившейся III Московской недели интерьера и дизайна. В маркете примут участие 100 производителей из столицы и других регионов страны, включая участников проекта «Сделано в Москве». В 16 павильонах рядом с памятником Юрию Долгорукому можно будет найти товары для дома, натуральную косметику, сладости, украшения ручной работы, одежду и аксессуары. Ассортимент будет меняться каждые несколько дней.

Также на ярмарке организовали гастрономическую зону с разнообразной кухней и горячими напитками. Каждый день на Тверской начали проводить творческие мастер-классы для детей и взрослых. Посетители смогут увидеть выступления артистов и бесплатно покататься на карусели.

Ранее ярмарки и мастер-классы ко Дню народного единства прошли в парках Подмосковья.

Москва 2023 Ярмарки

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