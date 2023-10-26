Фестиваль колледжей пройдет в Москве с 28 октября по 3 ноября

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в центре занятости «Моя карьера» начала работать программа профориентации для девятиклассников.

По ее словам, представители рабочих специальностей стали более востребованными, и эта тенденция будет усиливаться. Именно поэтому правительство выделяет финансирование для среднего профессионального образования.

Подросткам сложно выбрать профессию на всю жизнь, заметила заммэра. Чтобы помочь определиться, город запустил специальную программу для школьников, которые хотят учиться в колледжах.

«Она дает возможность в центре „Моя карьера“ абсолютно бесплатно пройти профессиональное тестирование. И не только понять, к чему у подростка больше способностей и желания, но и получить индивидуальную консультацию о том, какая профессия ему подходит, исходя из его приоритетов», - подчеркнула Ракова.

Консультанты расскажут о профессиях: их востребованности и перспективах, а также где можно им обучиться. Вдобавок школьники узнают больше о подходящих им колледжах и смогут задуматься о возможном поступлении.

Кроме того, в центре «Моя карьера» для родителей начнется цикл лекций «Родительские субботы профориентации». На мероприятии специалисты будут отвечать на основные вопросы и рассказывать о том, какие перспективы открываются сейчас на рынке труда.

С 28 октября по 3 ноября в столице пройдет масштабный фестиваль московских колледжей. Во время осенних каникул для учеников старших классов устроят зрелищные соревнования, игры и шоу. Вход бесплатный. Дополнительная информация доступна на сайте мероприятия.

Ранее Музей Победы подготовил программу для московских школьников на каникулы.