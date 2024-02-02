Фестиваль «Китайский Новый год в Москве» пройдет с 9 по 18 февраля

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Центр города украсят традиционными праздничными фонариками и световыми арками. В Камергерском переулке, на Тверском бульваре и на Новом Арбате состоятся ярмарка, красочное шоу и обучение игре в го.

На выставке-реконструкции «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая» на ВДНХ пройдет театрализованное представление. Еще одно масштабное шоу организуют на площадке «Солнце Москвы». Мастер-классы и рассказы о фауне Китая подготовит Московский зоопарк.

Кроме того, в гости к русскому Деду Морозу приедет китайский коллега - волшебник Шань Дань Лаожен. Встретиться с ним можно будет в Московской усадьбе сказочного персонажа.

Подробная информация о празднике и расписание мероприятий можно найти на туристическом сервисе Russpass.

Китаист Светлана Батанова рассказала, что с древних времен смысл Китайского Нового года заключался в воссоединении семьи.