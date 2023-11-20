20 ноября 2023, 14:32

Феномен Эль-Ниньо станет определяющим для зимней погоды в России

РИА «Новости»
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Наступающая зима в России обещает быть теплой, температура центре в Европейской части страны, в частности, в Москве будет держаться около и выше нормы, рассказал в беседе с «360» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Фактором, определяющим, поворот в сторону потепления, специалист назвал природное явление — Эль-Ниньо.

Эль-Ниньо и его влияние на погоду «Самый главный фактор - природное событие, которое называется Эль-Ниньо, оно очень развивается. [Под ним понимают процесс], когда от океана передается в атмосферу большое количество акваториального тропического тепла. И вот это тепло определяет глобальную высокую температуру», - пояснил Вильфанд.

Теплая, но переменчивая «При этом погода будет очень изменчивая, как в ноябре, когда была очень теплая, октябрьская погода, а сейчас она январская. Вот такие перепады будут очень частые в течение зимы при среднесреднем [показателе температуры] около и выше нормы, то есть [ожидается] не холодная зима», - указал собеседник «360».

Обращаясь к краткосрочному прогнозу на ближайшую неделю, Вильфанд отметил, что до четверга, 23 ноября, включительно сохранится холодная январская погода. Ночные температуры будут около -8…-10, по Московской области - до -13.

«Днем совсем не жарко - -5…-7. И небольшое повышение температуры прогнозируется в конце недели, это связано с тем, что центр Европейской России приблизится к циклону. То есть воздушные массы будут перемещаться не с северо-востока, а с юга», - объяснил Вильфанд.

Снег задержится до конца месяца Кроме того, на этой неделе придут осадки. В пятницу, 24 ноября, пойдет заметный, по оценке эксперта, снег.

«Высота [снежного покрова] будет уже выше пяти сантиметров, но температуры будут такие - ночью - -6…-8, а днем в пятницу и в субботу - около -2…-3, в воскресенье - до нуля, но все равно снег не будет таять», - предупредил специалист.

Затем в течение следующей недели снова ожидается небольшое понижение температуры. Так что снег сохранится до конца месяца, заключил научный руководитель Гидрометцентра.

Вместе с тем, подчеркнул эксперт, наличие этого климатического феномена не означает, что тепло будет преобладать повсеместно. Но если говорить о центре Европейской России, Москве - здесь действительно в течение зимы прогнозируют температуру около и выше нормы.

Погода Погода в Москве
20 ноября 2023, 14:02
Часть россиян призвала не пускать релокантов обратно на родину
РИА «Новости»
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Около 20% россиян не хотят, чтобы релокантов пускали обратно в страну. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на исследовательскую группу Russian Field.

Респондентов спросили, должны ли власти страны стимулировать возвращение уехавших специалистов. За и против высказались почти одинаковое количество опрошенных. Однако 20% респондентов отметили, что релокантов вообще не стоит пускать в Россию.

Опрос прошел в телефонном формате с 21 по 29 октября. В нем приняли участие 1611 россиян. Медиатехнолог «Дубравский консалтинг» Юлия Боброва пояснила, что исследование провели для того, чтобы понять отношение общества к ситуации.

«Полученные результаты скорее подтвердили нашу гипотезу: единой позиции со стороны общества по этому вопросу нет», - подчеркнула она.

Боброва добавила, что на данный момент в обществе не сформировался единый посыл для уехавших. Из-за этого многие релоканты не понимают, могут вернуться на родину или нет.

По данным опроса Financial Times , ежедневно число возвращающихся в страну россиян растет. Примерно от общего количества уехавших вернулись уже 15%.

Опросы Россия
20 ноября 2023, 13:55
Москвичам рассказали о мероприятиях в честь Дня матери
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве ко Дню матери, который отмечают в России 26 ноября, подготовили специальную программу. Мероприятия будут проходить в течение всей недели в школах и колледжах, а также в семейных центрах и центрах московского долголетия. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

«Ко Дню матери мы подготовили большую программу, чтобы подзарядить московских мам положительными эмоциями и напомнить о важности заботы о себе, а их близким помочь выразить благодарность, которую они иногда забывают показывать», - сообщила она.

Так, в столице пройдут бесплатные лекции с популярными спикерами, вебинары и консультации с психологами по теме детско-родительских отношений, тренинги и мастер-классы для женщин и их детей и день открытых дверей в центрах московского долголетия, который напомнит о важности связи поколений.

Помимо этого, на ВДНХ представят фотографии матерей ХХ века из фондов Главархива Москвы. Выставка продлится до 10 декабря.

Подробнее ознакомиться с программой, записаться на лекции и подключиться к трансляциям можно на сайте «Добрая Москва».

Ранее москвичам рассказали о бесплатных мероприятиях , которые проведут в Музее Паустовского в выходные.

Праздники Москва 2023 Анастасия Ракова
20 ноября 2023, 13:10
Путин поздравил специалистов транспортной отрасли с профессиональным праздником
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин поздравил специалистов и ветеранов транспортной отрасли страны с профессиональным праздником. Торжественную телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

В понедельник, 20 ноября, в России отмечают День работника транспорта. Президент отметил, что благодаря этой сфере повышается экономика страны и качество жизни людей.

«Транспортный комплекс традиционно играет важную, системообразующую роль, служит развитию экономики и социальной сферы», - указали в телеграмме.

Как отметил RT , глава государства пожелал всем причастным к празднику здоровья и успехов. По его словам, миллионы работников сферы знают свое дело, ежедневно трудясь с полной отдачей. Путин призвал использовать российские технологии и внедрять экостандарты в транспортную отрасль страны.

Глава государства примет участие в онлайн-саммите G20 22 ноября. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин изложит позицию страны по «весьма неспокойной нынешней ситуации».

Минтранс РФ Владимир Путин
20 ноября 2023, 12:59
Ракова подвела итоги пятого конкурса грантов «Москва — добрый город»
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве подвели итоги пятого конкурса грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) «Москва — добрый город». Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Со следующего года 84 победителя начнут реализацию важных для москвичей и города проектов, на которые столица ежегодно выделяет 400 миллионов рублей», - уточнила она.

Ракова добавила, что за пять лет победителями конкурса стали социально ориентированных НКО, а необходимую помощь получили более 80 тысяч жителей столицы, включая людей с инвалидностью, многодетных и приемных семей, детей-сирот и других.

Комиссия оценила 393 заявки и провела свыше 1,2 тысячи экспертиз. Таким образом, гранты от пяти до 10 миллионов рублей получили 36 НКО, от одного до пяти миллионов рублей - 35 организаций, до миллиона рублей - 13 организаций. Всего на развитие проектов город выделил 400 миллионов рублей.

Ранее в столичном парке имени Юрия Лужкова открыли выставку «Путеводитель добрых дел» , которую приурочили к трехлетию работы благотворительного сервиса на портале mos.ru и деятельности НКО.

В Москве подвели итоги пятого конкурса грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) «Москва - добрый город». Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Москва 2023 Анастасия Ракова

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