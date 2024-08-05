05 августа 2024, 03:09

«Фекалии и кишечные инфекции». Туристы пожаловались на курорты Черного моря

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Российские туристы пожаловались на испорченный отдыха из-за вони, грязи, ротавируса и фекалий на курортах Черного моря, причем некоторые даже предложили на время закрыть пляжи. Об этом сообщило издание 93.ru.

Россияне, отдыхающие в Абхазии и Краснодарском крае, жалуются на сброс в море грязных сточных вод без должной очистки, недостаточную чистоту и антисанитарию на черноморском побережье.

По словам одного из туристов, в июле он вместе с детьми отдыхал в Адлере. Два дня поплавали, а остальное время болели. Он подтвердил, что пляжи в Адлере переполнены, а в море стекает какая-то вонючая жижа.

«Прилетели в Адлер 16 июля и слегли с этим ротавирусом через два дня, весь отпуск пропал. Скорые ездят с сиренами каждые пять минут. Канализация бежит прямо в море. В море плавает туалетная бумага», - написал другой пользователь.

В Абхазии ситуация не лучше. По словам одного из туристов, в море «из ржавой, дырявой трубы канализации» льются фекалии мимо очистных сооружений, сообщило издание NewsNN.

Ранее Сочи назвали главным российским курортом для богачей.

Черное море Болезни Туризм Россия
05 августа 2024, 02:55
Экс-полковник ГРУ Квачков ушел паломником по монастырям, не дождавшись суда
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков отправился в паломничество, не дождавшись решения суда. Об этом сообщил «Коммерсант».

Дорогомиловский суд установил за Квачковым административный надзор до 19 февраля 2027 года. Только правоохранители не нашли ответчика дома.

Адвокат Алексей Першин рассказал, что экс-полковник решил уйти в пеший поход по храмам и монастырям. По словам защитника, на момент начала путешествия Квачков не был ограничен в праве на передвижение.

После приговора по делу о дискредитации ВС РФ полиция требовала установления за ним административного надзора. Первый раз надзор установили в августе прошлого года.

Квачков получил широкую известность в 2005 году, когда стал обвиняемым по делу о покушении на спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса. Он провел в тюрьме три года, потом его оправдали.

В 2013 году Квачков получил 13 лет тюрьмы , однако позже наказание сократили до восьми лет.

Суд Военные Тюрьмы Россия
05 августа 2024, 02:40
Стали известны регионы с самыми высокими и самыми низкими ценами на бензин
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах оказался довольно велик. Больше всего бензина на свои среднемесячные зарплаты в начале лета могли купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа, а меньше всего — в Ингушетии, сказано в исследовании РИА «Новости».

В июне 2024 года средние цены на автомобильный бензин марки АИ-92 находились в диапазоне от 48,06 рубля за литр до 65,77 рубля при среднероссийском уровне 51,69 рубля за литр. При этом доступность топлива следовало оценить еще и в зависимости от уровня зарплат в отдельно взятом регионе России.

В число лидеров по доступности бензина попали ЯНАО, Чукотский и Ненецкий автономные округа, где можно было приобрести более 2000 литров бензина в месяц. В ХМАО, Магаданской, Сахалинской, Мурманской и Московской области, а также Санкт-Петербурге, Якутии и Камчатском крае - более полутора тысяч литров в месяц.

Дороже всего топливо оказалось в дальневосточных регионах страны.

По мнению экспертов агентства, в 2024 году получится сдержать рост цен на бензин на уровне инфляции благодаря запрету на экспорт и сохранению демпфирующего механизма.

Разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах оказался довольно велик. Больше всего бензина на свои среднемесячные зарплаты в начале лета могли купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа, а меньше всего - в Ингушетии, сказано в исследовании РИА «Новости».

Исследования Ингушетия Бензин Рейтинги Россия
05 августа 2024, 02:00
«Неприлично дорогой». Туристка из РФ оценила отдых в Абхазии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Жительница Нижнего Новгорода Дарья Бурмистрова поделилась впечатлениями об отпуске в Абхазии, рассказав, с каким сервисом ей пришлось столкнуться и почему она больше никогда туда не вернется. Об этом она написала в своей колонке на портале NN.ru.

По словам журналистки, эта страна когда-то удивила ее своей «сумасшедшей природой», поэтому было решено провести отпуск именно там. В поездку она отправилась с друзьями.

Первый неприятный момент возник по прибытии в отель, где они заранее забронировали номера и даже внесли предоплату.

Сначала цена за проживание показалась высокой - на двоих четыре ночи и пять дней обошлись в 30 тысяч рублей, но позже выяснилось, что стоимость не соответствовала качеству. Возникли проблемы с водоснабжением, вентиляцией и прочие неудобства.

В море туристы не купались, заметив сброс жижы, пахнущей фекалиями, по шлангу из пляжных кафе. Поездка в горы тоже разочаровала, так как отсутствовали карты местности и указатели пути. Возникли проблемы с ЖКТ, причем неизвестно, из-за чего именно: из-за местной еды, воды или климата.

«Возникает ощущение, что сколько бы денег ты ни оставил в этой стране, комфортные условия получить здесь невозможно», - резюмировала она.

Ранее российский турист пожаловался на некачественный сервис в Абхазии, отметив, что там можно оставить не только деньги , но и здоровье.

Отдых Туризм Отпуск Абхазия Россия
05 августа 2024, 00:16
Поклонская назвала ханжеством слова протоиерея о женщинах во власти
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Советник генпрокурора России Наталья Поклонская жестко отреагировала на заявление протоиерея Андрея Ткачева о том, что женщины перестали быть домоседками, начали требовать равноправия и зачем-то лезть во власть. В своем Telegram-канале она назвала его слова ханжеством.

«Чтобы справедливость была и не нужно было бетон таскать и на мужских работах убиваться матерям для того, чтобы прокормить семью, а не „бумажки перекладывать“, теряя счастье семейного бытия», - написала она.

Поклонская отметила, что эмоциональная проповедь Ткачева на тему женщин во власти, с одной стороны, смешна, а с другой - ярко демонстрирует «страх и ущербность перед женским».

По ее словам, подобное ханжество оскорбительно для всех женщин, которые имеют равные права с мужчинами в России, но не теряют при этом своей женственности и нежности.

При этом Поклонская призвала мужчин оставаться благородными и достойными защитниками. Не нужно доводить женщин до такого состояния, чтобы они убивались на мужских работах, в частности, укладывая асфальт на дорогах, пока мужчины будут делить власть и проповедовать средневековые ценности.

Ранее Поклонская рассказала о проблеме с детским буллингом в России, которую, по ее мнению, нужно решать принятием новых законов.

Священники Женщины Наталья Поклонская

Новости по теме