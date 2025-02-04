Федор Конюхов прислал тревожные сообщения из сердца шторма

Волны все еще продолжают бросать весельную лодку в разные стороны. Однако океан постепенно успокаивается, отметил путешественник. Шторм сорвал ветроуказатель - запасной прибор запакован в носовом отсеке, доступа к нему пока нет.

В штабе Конюхова пришли к выводу, что пик шторма уже миновал. Подробную информацию путешественник предоставит, как только появится возможность. Решение о дальнейшей судьбе проекта команда Конюхова примет после этого.

В 2023 году Федор Конюхов рассказал 360.ru о новой идее - побить собственный мировой рекорд по дальности полета на воздушном шаре.

Информацию о шторме Федор Конюхов прислал своей команде через спутниковый терминал. Отмечается, что сообщения пришли с небольшой задержкой, по два-три предложения в каждом.

Конюхов рассказал, что волны поднялись разрушительные. Они мешают путешественнику выйти на палубу и оценить, какие повреждения получила его весельная лодка.

За прошедшие сутки лодка Федора Конюхова не менее 15 раз перевернулась через борт. Еще восемь раз судно перевернулось через нос.