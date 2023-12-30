Фастфуды в России смягчат требования к внешнему виду сотрудников

По его данным, изменения связаны с нехваткой персонала и направлены на борьбу с текучкой кадров.

Работникам сетей быстрого питания разрешат носить серьги (не больше одной пары) и пирсинг без камней, красить ногти в скромные цвета - от полупрозрачных и нюдовых до белых и пастельных - и приходить на работу в кроссовках. Смены для сотрудников младше 18 лет увеличат до 22:00, им разрешат работать по воскресеньям. При этом при работе в режиме пять/два они смогут потребовать выходные. Бесплатные обеды для юных сотрудников могут включать салаты и бургеры.

Для клиентов, по информации издания, ничего не изменится - разве что на смену привычным бумажным стаканчикам для коктейлей придут пластиковые.

Ранее сообщалось, что сотрудников фастфудов стали подвергать ежедневному медосмотру и спрашивать о болезнях родственников. Мера связана с увеличением заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом.