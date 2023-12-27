ФАС заподозрила картельные сговоры между производителями куриных яиц

Проведя анализ данных и изучив рынок, Межрегиональное Крымское УФАС выявило одновременное повышение цен на куриные яйца у двух местных компаний: ООО «Партизан» и ООО СП «Октябрьское».

Производители подняли цены с начала октября 2023 года до 94% на разные категории продукта. Синхронное повышение цен, не связанное с изменениями общих условий обращения, ФАС посчитала признаком картельного сговора и нарушения закона о защите конкуренции.

Кировское УФАС провело проверку и выявило признаки картельного соглашения между компаниями ООО «Советская Агрофирма» и АО «Вятско-Полянская Птицефабрика». С начала июня по октябрь 2023 года цены на яйца этих производителей выросли на 60%.

Ранее территориальные органы ФАС России возбудили еще четыре дела в отношении производителей куриных яиц из-за повышения цен. Под прицел антимонопольной службы попали: «Птицефабрика Инская» и «Яшкинская птицефабрика» в Кемеровской области, «Птицефабрика Бобровская», СХП «ППХ „Заброденское“», «Ряба» и СПК под брендом «Птицефабрика Третьяковская» в Воронежской области, «Птицефабрика „Кинешемская“» и «Ивановская птицефабрика» в Ивановской области и «Новоазовская птицефабрика», «Птицефабрика Пролетарская», «Зугрэсский репродуктор» и «Амвросиевская птицефабрика» в ДНР.

«ФАС России внимательно следит за ценообразованием на куриное яйцо. В результате проверок экономической обоснованности цен и действий компаний мы видим, что в отдельных случаях рост цен не обусловлен экономическими причинами, а происходит в результате договоренностей хозяйствующих субъектов», - заявил руководитель ФАС России Максим Шаскольский.