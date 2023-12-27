27 декабря 2023, 22:47

ФАС заподозрила картельные сговоры между производителями куриных яиц

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Федеральная антимонопольная служба продолжает проверки компаний, производящих куриные яйца, на предмет картельного сговора. Региональные подразделения ФАС выявили несколько случаев одновременного повышения цен на продукт питания, сообщение об этом опубликовали на официальном сайте службы.

Проведя анализ данных и изучив рынок, Межрегиональное Крымское УФАС выявило одновременное повышение цен на куриные яйца у двух местных компаний: ООО «Партизан» и ООО СП «Октябрьское».

Производители подняли цены с начала октября 2023 года до 94% на разные категории продукта. Синхронное повышение цен, не связанное с изменениями общих условий обращения, ФАС посчитала признаком картельного сговора и нарушения закона о защите конкуренции.

Кировское УФАС провело проверку и выявило признаки картельного соглашения между компаниями ООО «Советская Агрофирма» и АО «Вятско-Полянская Птицефабрика». С начала июня по октябрь 2023 года цены на яйца этих производителей выросли на 60%.

Ранее территориальные органы ФАС России возбудили еще четыре дела в отношении производителей куриных яиц из-за повышения цен. Под прицел антимонопольной службы попали: «Птицефабрика Инская» и «Яшкинская птицефабрика» в Кемеровской области, «Птицефабрика Бобровская», СХП «ППХ „Заброденское“», «Ряба» и СПК под брендом «Птицефабрика Третьяковская» в Воронежской области, «Птицефабрика „Кинешемская“» и «Ивановская птицефабрика» в Ивановской области и «Новоазовская птицефабрика», «Птицефабрика Пролетарская», «Зугрэсский репродуктор» и «Амвросиевская птицефабрика» в ДНР.

«ФАС России внимательно следит за ценообразованием на куриное яйцо. В результате проверок экономической обоснованности цен и действий компаний мы видим, что в отдельных случаях рост цен не обусловлен экономическими причинами, а происходит в результате договоренностей хозяйствующих субъектов», - заявил руководитель ФАС России Максим Шаскольский.

Штрафы Еда Законы Сельское хозяйство ФАС России
27 декабря 2023, 21:17
«Извинения — это просто слова». Риелтор из Краснодара предложила Ивлеевой купить квартиру ветерану СВО
РИА «Новости»
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Краснодарский риелтор Александра Мосейкина обратилась к блогеру Анастасии Ивлеевой и предложила ей способ искупить вину за скандальную вечеринку. Об этом агент по недвижимости сообщила «360».

Телеведущей предложили купить квартиру ветерану специальной операции или любому защитнику отечества, который нуждается в улучшении своих жилищных условий.

«Готовы помочь вам найти нуждающуюся семью, провести всю сделку от начала до конца и взять на себя все „технические“, организационные детали. Мы верим в то, что Вы - человек с большим сердцем и любите нашу страну не меньше, чем мы», - написала риелтор.

Она также опубликовала видеообращение в своем Instagram*, где заявила, что простые извинения вряд ли помогут нивелировать последствия вечеринки.

«Извинения - это просто слова», - подчеркнула Мосейкина.

Глава Чечни Рамзан Кадыров тоже сделал предложение раскаивающимся гостям «сатанинской» вечеринки Ивлеевой. Он призвал их пройти подготовку в учебном центре спецназа в Гудермесе.

Instagram - соцсеть принадлежит признанной в России экстремистской организации Meta и запрещена.

Ветераны Недвижимость Анастасия Ивлеева
27 декабря 2023, 20:13
Верховный суд отменил приговор бывшему депутату Белоусову за взятку
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В Верховном суде приняли решение отменить заочный приговор в отношении экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. Его ранее осудили на 10 лет за взятку, сообщило РИА «Новости».

«Суд удовлетворил кассационную жалобу защиты, отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд», - уточнило агентство.

По данным издания, Белоусов был в статусе депутата, когда суд озвучил для него приговор. После этого Госдума лишила его полномочий.

В августе 2022-го Мосгорсуд отправил Белоусова на 10 лет в колонию строгого режима со штрафом в полмиллиарда рублей. Также его лишили наград и обратили имущество в доход государства. Экс-депутата должны были арестовать в зале суда, но на приговор он не явился. Теперь он находится в розыске.

По версии следствия, с 2010 по 2014 годы Белоусов и бывший главный бухгалтер челябинской компании «Первый хлебокомбинат» Маргарита Бутакова совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими сообщниками в Москве и Челябинске получили от дорожно-строительного холдинга более трех миллиардов рублей. Взамен группа обеспечила покровительство по части распределения госзаказов.

Ранее главу предприятия по производству вакцин от COVID-19 арестовали в Москве. Его обвинили в получении взятки в 19 миллионов рублей.

Суд Депутаты
27 декабря 2023, 19:31
«Сумма не важна». Благотворительные фонды «Сокол» и «Мы рядом» раскрыли причины иска к Ивлеевой
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Благотворительные фонды «Сокол» и «Мы рядом» подали иск к блогеру Анастасии Ивлеевой после ее «голой» вечеринки. Причиной стало возмущение родственников бойцов СВО и самих защитников Отечества. Об этом «360» рассказала президент организации «Мы рядом» Ольга Лукманова.

«БФ „Сокол“ и БФ „Мы рядом“ приняли решение подать коллективный иск к Ивлеевой Анастасии в соответствии со статьей 150 ГК РФ - нарушение достоинства личности! Сумма иска составит один рубль, так как у фондов не финансовый интерес, а цель защитить права наших ребят, которые рискуют своими жизнями ради мирного неба над нашей головой!» - отметила Лукманова.

Она добавила, что к заявлению в отношении Ивлеевой могут присоединиться все желающие. Сейчас количество истцов составляет около 60 человек.

«Решение было принято вчера. В Telegram-канале очень активное обсуждение было всего, там у нас очень много родственников ребят, которые находятся на СВО. Они были шокированы такой ситуацией. <…> Нам сумма не важна. <…> Главное - извинения перед родственниками ребят», - добавила президент фонда.

Ранее группа из 22 человек подала коллективный иск о компенсации морального вреда за вечеринку телеведущей. Заявление зарегистрировал Хамовнический суд Москвы.

Суд Блогеры Анастасия Ивлеева
27 декабря 2023, 19:27
Путин заявил, что все победы закладываются в школе
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Президент Владимир Путин подвел итоги заседания Государственного совета. Во время мероприятия он заявил, что все победы закладываются в школе, сообщил сайт Кремля.

Школы Владимир Путин

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