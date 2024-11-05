ФАС выявила картель в рамках нацпроекта по ремонту дорог в Ульяновской области
Федеральная антимонопольная служба выявила картель в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» при ремонте дорог в Ульяновской области. Общая сумма контрактов составила около 1,3 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба ФАС.
«Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении АО „Гипростроймост“ и ООО „Кузоватовское ДРСУ“», - отметили в ведомстве.
Компании заподозрили в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах по ремонту дорожного полотна в Ульяновской области. Сумма начальных контрактов составила 1,27 миллиарда рублей. Если ФАС докажет вину, компаниям грозят оборотные штрафы.
Ранее в ФАС отправили запрос на проверку детских тарифов на такси. Инициатором выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он заявил, что наличие детского кресла не может быть основанием для существенного удорожания услуги.