20 ноября 2023, 10:58

ФАС возбудила дело против «Яндекса» из-за рекламы сервиса

РИА «Новости»
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«Яндексу» грозит до 500 тысяч рублей штрафа за недостоверные данные о цене в рекламе онлайн-подписки «Яндекс.Плюс». Дело возбудила Федеральная антимонопольная служба. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС в Telegram-канале.

Антимонопольная служба возбудила дело в отношении «Яндекса» за нарушение рекламного законодательства. По данным ведомства, компания распространяла рекламу, в которой указывала недостоверные сведения о цене на услугу.

В ФАС обратился россиянин. Он пожаловался на рекламу сервиса. «Яндекс.Плюс» указывал более низкую стоимость услуги со скидкой 44%. Однако эти сведения оказались недействительными. Россиянин попытался купить подписку по указанной цене, но ему в этом отказали.

«Таким образом, потребители получали неверную информацию о стоимости услуги», - пояснили в ведомстве.

Если вина подтвердится, организации грозит штраф до 500 тысяч рублей.

Также ФАС проверит законность образования цен на куриные яйца в стране. С начала года товар подорожал на 18,6%.

Яндекс ФАС России
20 ноября 2023, 11:16
Непогода оставила без света 50 тысяч жителей нескольких регионов России
РИА «Новости»
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Сильный ветер оставил без света около 50 тысяч жителей Крыма, Кузбасса, Алтайского и Красноярского краев. Замминистра энергетики Евгений Грабчак заявил в эфире телеканала «Россия 24», что восстановление электроснабжения займет до двух дней, сообщил ТАСС.

«На текущий момент порядка 50 тысяч человек без электроэнергии, в основном это Сибирь, Юг, Крым. Наиболее простая ситуация сейчас в Крыму», - сказал он.

По словам Евгения Грабчака, электроснабжение полуострова восстановят до конца дня 20 ноября. В Сибири от непогоды пострадали шесть регионов , особенно сильно - Кузбасс и Алтай. Замминистра заявил, что там основные аварийные работы завершат днем 21 ноября.

Жителям Красноярского края придется ждать дольше всех. Евгений Грабчак предупредил, что восстановление сетей начнут после того, как порывистый ветер стихнет. Свет в домах, по его прогнозу, появится в течение двух дней.

В Крыму порывы ветра достигали 30 метров в секунду, сообщили «Известия». В Новокузнецке в пиковые часы скорость ветра составляла 37 метров в секунду. Около торгового центра на женщину упал рекламный баннер. Ее отправили в реанимацию.

ЖКХ Электричество Ураган Крым Экология
20 ноября 2023, 11:06
Московский зоопарк принял на реабилитацию травмированного амурского тигра
Сайт мэра и правительства Москвы
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Травмированного амурского тигра привезли в центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском. Об этом рассказали в столичном департаменте культуры.

Хищника нашли в январе в окрестностях поселка Вяземский Хабаровского края, где он атаковал собак и представлял угрозу для людей. Ветеринары выявили у него старый перелом локтевой кости запястья и отсутствие одной из когтевых фаланг. Подобную травму зверь мог получить, попав в ловушку браконьеров.

Сначала тигра поместили в центр реабилитации в Хабаровском крае, а в июне - в селе Алексеевка Приморского края. Там его поселили в большой вольер, благодаря чему он сбросил вес. Однако подвижность лапы к нему так и не вернулась. Ветеринары сделали вывод, что тигр не сможет выжить в дикой природе.

Поэтому в начале ноября хищника перевезли в Москву. По словам специалистов, пока он привыкает к новому месту жительства.

«В Московском зоопарке созданы прекрасные условия для реабилитации животных, которые в природе оказались в сложной жизненной ситуации. А у специалистов зоопарка - зоологов и ветеринарных врачей - есть большой опыт работы с травмированными животными, в том числе и с тиграми», - отметил глава департамента культуры Алексей Фурсин.

Ранее список питомцев Московского зоопарка пополнили самые крупные в мире аисты. Седлоклювых ябиру поселили в огромном вольере для птиц на берегу Большого Пресненского пруда.

Животные Москва 2023
20 ноября 2023, 10:53
Собянин поздравил работников столичного транспорта с профессиональным праздником
РИА «Новости»
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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников столичного транспорта с профессиональным праздником. Слова благодарности он написал в своем Telegram-канале.

«Поздравляю с Днем работника транспорта! Современная Москва - один из самых удобных для жизни мегаполисов. В этом огромная заслуга столичного транспорта, отвечающего высоким мировым стандартам», - отметил он.

По его словам, в столице независимо от сезона и погоды постоянно работают 200 тысяч сотрудников, которые делают поездки по городу удобными, безопасными и быстрыми.

Градоначальник напомнил, что в 2023 году запустили Большую кольцевую линию метро и третий и четвертый маршруты Московских центральных диаметров. Кроме того, открыли первую в России станцию метро на территории аэропорта.

Ежедневно на маршрутах речного транспорта курсируют электрические суда. Кроме того, подвижной состав городского транспорта регулярно обновляют и используют инновационные электробусы.

«Спасибо за высокий профессионализм, добросовестный труд, большой вклад в развитие столицы и повышение качества жизни москвичей. Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе», - подчеркнул Собянин.

Ранее мэр Москвы рассказал, как в столичном метро сохраняют исторический облик станций.

Праздники Сергей Собянин Москва 2023
20 ноября 2023, 09:52
Стоимость новогоднего стола за год выросла на 9%
РИА «Новости»
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Новогодний стол в 2023 году обойдется россиянам на 9,17% дороже, чем в предыдущем. Больше всего цены поднялись на мандарины, курицу и яйца, сообщили аналитики ассоциации «Руспродсоюз» в интервью «Российской газете».

Семья из четырех человек потратит на праздничные угощения порядка 5,5 тысячи рублей. При этом год назад стоимость стола составляла менее пяти тысяч рублей.

«Стандартный набор продуктов на новогодний стол включает в себя салаты „Оливье“, „Селедка под шубой“, горячее блюдо и бутерброды с красной икрой», - перечислил зампред ассоциации Дмитрий Леонов.

По его словам, нередко россияне делают в качестве угощений сырные и колбасные нарезки. Также многие семьи с детьми приобретают торты, конфеты и соки.

Однако в этом году им придется больше потратить на мандарины (35%), курицу (27%) и яйца (25%). Традиционно в сравнении с летним периодом цитрусовые снижаются в цене на 20-25%. Но в 2023-м такая ситуация маловероятна.

Основной причиной роста цен на продукты стали дефицит сотрудников и повышенный спрос.

Ранее аналитики сообщали, что рост стоимости ингредиентов в России привел к подорожанию тортов. Цены на продукты выросли на 10-15%.

Еда Новый год Продукты

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