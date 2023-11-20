ФАС возбудила дело против «Яндекса» из-за рекламы сервиса

Антимонопольная служба возбудила дело в отношении «Яндекса» за нарушение рекламного законодательства. По данным ведомства, компания распространяла рекламу, в которой указывала недостоверные сведения о цене на услугу.

В ФАС обратился россиянин. Он пожаловался на рекламу сервиса. «Яндекс.Плюс» указывал более низкую стоимость услуги со скидкой 44%. Однако эти сведения оказались недействительными. Россиянин попытался купить подписку по указанной цене, но ему в этом отказали.

«Таким образом, потребители получали неверную информацию о стоимости услуги», - пояснили в ведомстве.

Если вина подтвердится, организации грозит штраф до 500 тысяч рублей.

Также ФАС проверит законность образования цен на куриные яйца в стране. С начала года товар подорожал на 18,6%.