ФАС возбудила дело против Сбербанка и СберСтрахования

В ведомстве обратили внимание, что ранее ФАС получила обращения россиян, пожаловавшихся на навязывание пакета услуг «Домклик Плюс».

В него входят полис страхования жизни и здоровья от СберСтрахования и иные услуги. Помимо прочего, пакет дает скидку в 1% на процентную ставку по договору ипотечного кредитования со Сбербанком.

В связи с этим в ведомстве напомнили о вступившем в силу в сентябре постановлении правительства № 39, которое устанавливает условия допустимости соглашений между кредитными и страховыми организациями.

И одно из них - предоставление возможности сохранить условия кредитования при получении кредита вне зависимости от того, приобретает клиент дополнительные услуги у банка или самостоятельно заключает договор с любым страховщиком.

С учетом этого в ФАС пришли к выводу, что предложение Сбербанка и его страховой компании получить кредит на более выгодных условиях только при условии приобретения допуслуг у определенного банком страховщика ограничивает остальных участников рынка и клиентов.

«В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы от суммы выручки на рынке в соответствии с КоАП РФ», - предупредили в пресс-службе.