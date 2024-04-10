ФАС возбудила дело против издательства «Просвещение»

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ФАС проанализировали финансовые результаты, доходы и расходы издательства, объемы и цены реализованных учебников издательством, после чего выявила признаки монопольно высоких цен на учебники по русскому языку, биологии и истории.

«В отношении издательства „Просвещение“ возбуждено дело о нарушении положений антимонопольного законодательства», - отметила пресс-служба.

В ведомстве уточнили, что «Просвещение» занимает доминирующее положение в сегменте школьных учебников. Теперь компании грозит денежный штраф в соответствии с законодательством.

В феврале ФАС возбудила дело против Сбербанка после жалобы на рекламу о ставке по вкладу.