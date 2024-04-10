10 апреля 2024, 11:28

ФАС возбудила дело против издательства «Просвещение»

РИА «Новости»
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России открыла дело против издательства «Просвещение» из-за признаков установления монопольно высоких цен на учебники. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ФАС проанализировали финансовые результаты, доходы и расходы издательства, объемы и цены реализованных учебников издательством, после чего выявила признаки монопольно высоких цен на учебники по русскому языку, биологии и истории.

«В отношении издательства „Просвещение“ возбуждено дело о нарушении положений антимонопольного законодательства», - отметила пресс-служба.

В ведомстве уточнили, что «Просвещение» занимает доминирующее положение в сегменте школьных учебников. Теперь компании грозит денежный штраф в соответствии с законодательством.

В феврале ФАС возбудила дело против Сбербанка после жалобы на рекламу о ставке по вкладу.

Штрафы ФАС России Россия
10 апреля 2024, 12:04
Пуск ракеты «Ангара-А5» снова отменили
РИА «Новости»
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Первый пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный снова отменили. Его перенесли минимум на сутки. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Выдана команда: „Отбой пуска“, - сообщил комментатор пуска на стартовой площадке.

Первый старт должен был состояться в 12:00 по московскому времени во вторник, 9 апреля. Но автоматика дала команду по отбою пуска за две минуты до пуска. Старт отменили из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока «Ангары-А5».

После случившегося государственная комиссия одобрила проведение пуска ракеты. Его назначили на резервную дату - 10 апреля.

Ракеты Роскосмос Космос
10 апреля 2024, 12:00
Ипподром в Оренбурге затопило из-за паводка
РИА «Новости»
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В результате сильного паводка в Оренбурге вода прибыла на ипподром конноспортивного клуба Grand Prestige. Об этом «360» рассказала представитель клуба Ольга Захарова.

«Сейчас вода близко подошла, почти весь ипподром занимает. Пытаемся три конюшни огородить грунтом, лошадей очень много», - сказала она.

Захарова отметила, что сотрудники клуба пытаются сделать все возможное, чтобы спасти лошадей от воды.

«Мы выводим лошадей, что-то пытаемся делать. Пока они в воде не стоят, мы держимся. Пытаемся делать насыпи, чтобы вода дальше не шла. Кого-то переводим из конюшни в конюшню», - добавила представитель клуба.

Утром в среду стало известно, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос до 978 сантиметров. Потенциально опасной отметкой считается 930 сантиметров, но вода продолжает прибывать.

Паводки Наводнение в Оренбургской области
10 апреля 2024, 10:47
Прокуратура обжалует приговор водителю, сбившему поэта Рубинштейна
РИА «Новости»
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Прокуратура Москвы посчитала наказание сбившему Льва Рубинштейна водителю слишком мягким и подала прошение о пересмотре судебного решения. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале столичного ведомства.

«В связи с мягкостью назначенного наказания Останкинский межрайонный прокурор внес апелляционное представление на приговор суда», - рассказали в пресс-службе.

Поэт и публицист Лев Рубинштейн попал под колеса автомобиля на улице Образцова на северо-востоке Москвы в первой половине января. Пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где врачи почти неделю бились за то, чтобы спасти жизнь 79-летнего мужчины. Однако 14 января он скончался.

Водителя легкового автомобиля, сбившего поэта на пешеходном переходе, признали виновным в аварии. Он получил один год и восемь месяцев условно.

Суд Прокуратура РФ Водители Москва
10 апреля 2024, 10:41
Пистолет-пулемет ПП-2000 прошел самое тяжелое испытание
РИА «Новости»
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Разработанный в КБ «Высокоточные комплексы» пистолет-пулемет ПП-2000 прошел тест в рамках проекта «Наш краш». Оружие продолжило стрелять с грязью внутри ствола.

Видео экстремальных тестов опубликовал «Ростех». ПП-200 бросали на лед с высоты, погружали в грязную воду. На пистолет-пулемет наезжали легковым автомобилем. Несмотря на это, оружие продолжило штатно стрелять.

Подобные испытания раньше не проводились. «Ростех» также протестировал непрерывную стрельбу, выпустив из ПП-2000 свыше 400 патронов. Его ствол разогрелся так сильно, что на нем таял лед. Однако оружие не дало осечку. При этом разработчик гарантировал ее отсутствие только при 160 непрерывных выстрелах.

Ранее «Ростех» сообщил, что в России в 50 раз нарастили объемы производства боеприпасов для стрелкового оружия.

Стрельба Ростех Оружие

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