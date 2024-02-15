ФАС возбудила дело против «дочки» «Лукойла» в Кировской области

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«Ведомство установило, что в период снижения биржевых цен на нефтепродукты розничные цены на автомобильные бензины на АЗС ООО „ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт“ выросли», - уточнила ФАС.

В Кировской области стоимость бензина Аи-92 выросла на 2,62%. до 50,83 рубля за литр, Аи-95 - на 2,42%, до 55,13 рубля, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ФАС.

Ведомство также возбудило антимонопольное дело в Республике Хакасия против компании, занимающей доминирующее положение на рынке мелкооптовой торговли топливом в регионе.

Если факты нарушения будут установлены, то компании могут оштрафовать и выдать предписания.

В начале года директор по коммуникациям компании BitRiver, экономист Андрей Лобода предположил, что в начале февраля цена на бензин в России остановится на уровне 55–55,5 рубля за литр.