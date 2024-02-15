15 февраля 2024, 01:40

ФАС возбудила дело против «дочки» «Лукойла» в Кировской области

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Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против дочерней компании «Лукойла» в Кировской области из-за необоснованного повышения цен на нефтепродукты, в частности на бензин. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба ведомства.

«Ведомство установило, что в период снижения биржевых цен на нефтепродукты розничные цены на автомобильные бензины на АЗС ООО „ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт“ выросли», - уточнила ФАС.

В Кировской области стоимость бензина Аи-92 выросла на 2,62%. до 50,83 рубля за литр, Аи-95 - на 2,42%, до 55,13 рубля, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ФАС.

Ведомство также возбудило антимонопольное дело в Республике Хакасия против компании, занимающей доминирующее положение на рынке мелкооптовой торговли топливом в регионе.

Если факты нарушения будут установлены, то компании могут оштрафовать и выдать предписания.

В начале года директор по коммуникациям компании BitRiver, экономист Андрей Лобода предположил, что в начале февраля цена на бензин в России остановится на уровне 55–55,5 рубля за литр.

ФАС России Бензин Нефть Цена на нефть
14 февраля 2024, 21:38
Российский министр уволился после скандала с незаконной охотой
РИА «Новости»
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Временно исполняющий обязанности главы Минздрава Тамбовской области Алексей Овчинников уволился после угроз сотрудникам ГАИ, которые поймали его во время незаконной охоты. О своем решении чиновник сообщил на странице ведомства во «ВКонтакте».

«Отдельно считаю нужным заявить, что, посмотрев опубликованное сегодня видео, сделанное камерами полицейских, я признаю, что был неправ. Я повысил голос и разговаривал в неподобающем тоне», - написал он.

Овчинников извинился перед сотрудниками полиции, с которыми «вел себя неподобающе, в ряде случаев использовал ненормативную лексику».

По словам чиновника, он не занимался незаконной охотой и не произвел «ни единого выстрела из личного ружья». Также он отметил, что у него есть официальное разрешение на охотничье оружие.

Причиной своего поведения Овчинников назвал резкое ухудшение самочувствия из-за того, что долгое время находился в отделении полиции.

По данным Telegram-канала Mash , следователи завели на врио министра здравоохранения Тамбовской области Алексея Овчинникова уголовное дело по статье «Незаконная охота».

Ранее в Каменск-Уральском уволили начальника ГИБДД после появления в Сети видео, на котором инспекторы «ловили» водителей с помощью подставного пешехода.

Чиновники Оружие Полиция
14 февраля 2024, 19:57
Россияне стали чаще покупать жилье в Москве в обход ипотеки
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Альтернативный формат купли-продажи жилья в обход ипотеки стал популярен на рынке вторичной недвижимости Москвы с начала года. Показатель вырос на 30% относительно конца 2023-го, достигнув отметки 60%. Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на отчет «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Эксперты «НДВ Супермаркет Недвижимости» предположили, что основная причина востребованности альтернативного варианта - высокие ставки по ипотеке, снижение спроса на вторичную недвижимость в три раза и стагнация на рынке.

В компании уточнили, что востребованность формата выбирают те покупатели, которые не могут решить жилищный вопрос с помощью наличных средств или кредита под 17–18% годовых с ежемесячным платежом более 200 тысяч рублей.

По информации аналитиков, рынок уже неоднократно попадал в аналогичную ситуации. Такие сделки востребованы особенно в кризисные и застойные периоды. Кроме того, компания спрогнозировала, что в 2024-м доля «альтернатив» может увеличиться еще на 10%.

Однако эксперты посоветовали проводить альтернативные сделки со специалистом. Они объяснили, что средний срок продажи старого лота занимает от одного до трех месяцев, но в случае самостоятельной купли-продажи жилья процесс может затянуться.

Руководитель департамента городской недвижимости компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко подчеркнула, что, когда условия со всеми участниками согласованы, у кого-то могут возникнуть личные причины выйти из сделки или изменить ее условия.

«В этом случае риелторы помогают проанализировать ситуацию, найти компромисс, который всех устроит, или, если ситуация патовая, оперативно найти нового участника сделки с подходящим лотом», - уточнила она.

Кроме того, российские банки выдали в 3,6 раза меньше льготных ипотек в январе, чем в декабре прошлого года.

Альтернативный формат купли-продажи жилья в обход ипотеки стал популярен на рынке вторичной недвижимости Москвы с начала года. Показатель вырос на 30% относительно конца 2023-го, достигнув отметки 60%. Об этом сообщили «Известия» , ссылаясь на отчет «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Недвижимость Ипотека Москва
14 февраля 2024, 19:32
Тепловой пункт построят для домов программы реновации на юге Москвы
РИА «Новости»
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Центральный тепловой пункт построят на юге Москвы для домов по программе реновации. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Работы пройдут на участке 0,03 гектара в Даниловском на юге Москвы. Княжевская подчеркнула, что новый объект - пример, как программа реновации позволяет усовершенствовать жилищные условия горожат и обновить инженерные сети в мегаполисе.

Сооружение будет неподалеку от будущих жилых домов. По плану, на территории работ пройдет масштабное благоустройство. Проект предполагает возведение игровых площадок и мест для отдыха жителей района.

«Для строительства утверждены изменения в правила землепользования и застройки», - добавила председатель Москомархитектуры.

Кроме того, за начало 2024 года 21 дом снесли по программе реновации.

Благоустройство Строительство Реновация в Москве Москва
14 февраля 2024, 19:24
Суд заочно арестовал бывшего адвоката Новикова в Москве
РИА «Новости»
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Гагаринский суд Москвы заочно арестовал бывшего члена Адвокатской палаты Москвы Илью Новикова* по делу о распространении фейков об армии России. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Вынесено постановление об избрании заочного ареста в отношении Новикова Ильи Сергеевича*, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом „д“ части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, сроком на два месяца с момента экстрадиции или депортации», - отметили в суде.

По данным следствия, после начала СВО подсудимый добровольно покинул Россию и вошел в ряды украинской теробороны. Новиков* принимает участие в боевых действиях на стороне ВСУ до сих пор, а также занимается пропагандистской работой.

Адвокатская палата Москвы лишила Новикова* статуса в июне 2023 года. Ряд его высказываний нарушали требования кодекса профессиональной этики, согласно которым адвокат должен сохранять честь и достоинство.

Илья Новиков был защитником бывшего президента Украины Петра Порошенко. Также он представлял интересы украинки Надежды Савченко, которую российский суд приговорил к 22 годам тюрьмы, но президент России Владимир Путин ее в итоге помиловал.

Ранее экс-гендиректора «Совкомфлота» заочно приговорили к 15 годам колонии.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Суд Адвокаты Москва

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