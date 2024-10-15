ФАС раскритиковала наценки на хлеб в торговых сетях

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«Средняя наценка на исследуемые позиции в торговых сетях составила 60%. По нашему мнению, она аномально высокая», - заявил он.

Шаскольский уточнил, что понял бы такую наценку на другие товары, но не на хлеб, поскольку он социально значим.

В конце сентября диетолог Асият Хачирова рассказала, что полный отказ от хлебобулочных изделий позволит сбросить до четырех килограммов за месяц.

Диетолог Елена Соломатина отметила, что свежий мягкий хлеб может навредить кишечнику. Полезнее, по ее словам, употреблять его слегка подсушенным.