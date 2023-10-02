ФАС проверит обоснованность повышения цен на куриное мясо
ФАС России оценит обоснованность цен на куриное мясо, установленных тремя крупнейшими производителями: ПАО «Черкизово», «ГАП Ресурс» и АО «Приосколье». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Сотрудники антимонопольной службы выяснили, что упомянутые производители занимают «коллективное доминирующее положение» на товарном рынке и могут совместно влиять на конкурентную среду. ФАС направила компаниям запросы для проведения анализа установленных ими цен. Если подтвердится, что организации злоупотребили своим положением и назначили монопольно высокие цены, их могут оштрафовать или применить другие меры антимонопольного реагирования.
Кроме того, ранее ПАО «Черкизово» и ГАП «Ресурс» выдали предписание о необходимости направлять в ФАС обоснования повышения цен на куриное мясо более чем на 5%. Предписания выдали при «согласовании ходатайств в сфере контроля за экономической концентрацией».
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