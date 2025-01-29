29 января 2025, 21:20

ФАС проверит цены на масло, соль и майонез

Freepik
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит обоснованность оптово-отпускных цен на ряд продовольственных товаров. В список пали пищевая соль и майонез. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Служба направила запросы производителям майонеза, масла подсолнечного, маргарина и соли пищевой», - сообщили в ФАС.

В ведомстве напомнили, что компании, занимающие доминирующее положение на рынке, должны соблюдать запреты, установленные российским законодательством о защите конкуренции. В частности, речь идет об установлении монопольно высоких цен.

Производители должны будут предоставить ФАС данные об объемах производства и реализации продукции, а также информацию о себестоимости, оптово-отпускных ценах и рентабельности продаж.

Если в ходе проверки выявят нарушения, то ведомство применит меры антимонопольного реагирования.

В конце 2024 года ФАС проверяла семь производителей сливочного масла , получив жалобы россиян на повышение его стоимости.

Законы ФАС России Торговля Россия Продукты
29 января 2025, 20:49
Школьников предложили кормить в столовой как депутатов
РИА «Новости»
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Одинаковые требования к питанию школьников и депутатов предложила установить замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева. Она направила запрос на рассмотрение зампреду правительства Дмитрию Чернышенко. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

По мнению Авксентьевой, качество питания в школьных и депутатских столовых очень сильно отличается. Она отметила, что у чиновников всегда сбалансированный и разнообразный рацион. В школах же часто жалуются на качество блюд, несвежие продукты и недостаточный выбор.

Депутат напомнила, что в настоящее время профильная рабочая группа прорабатывает вопрос по установлению единых универсальных требований к организации закупок продуктов питания для школ и детских садов, а также по обеспечению госконтроля по вопросам детского питания. Работу проводят под руководством Чернышенко.

«Считаю необходимым <…> установить одинаковые требования к питанию школьников и госслужащих, в том числе представителей исполнительной и законодательной власти», - подчеркнула Авксентьева.

Автор инициативы добавила, что реализация этой меры замотивирует региональных депутатов и чиновников обеспечивать учащихся достойным питанием.

Ранее в Госдуме призвали запретить продажу вредных продуктов в школах , включая пиццу и шоколадные батончики. От депутатов поступило предложение разработать нормативы для сбалансированного школьного питания.

Дети Школы Питание Депутаты Чиновники Школьники Правительство РФ
29 января 2025, 20:09
Россиянка объяснила популярность секс-туров среди соотечественников
Unsplash
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Среди жителей России секс-туры набирают популярность из-за возможности разгрузиться. Об этом Lenta.ru рассказала одна из путешественниц.

Она сравнила секс в отпуске с просмотром порно в закрытой комнате.

«Ты точно знаешь, что об этом никто не узнает, ты просто уедешь домой, не испытывая сожалений или угрызений совести. Человека это определенно разгружает», ― рассказала Карина из Санкт-Петербурга.

Девушка отметила, что побывала в Таиланде, Марокко, Турции и Грузии, а с любовниками проблем не возникало. При этом платить за секс она не собиралась, а партнеров искала в клубах или приложениях для знакомств.

«Этого добра хватает и бесплатно. Зачем платить? Тем более если ты в Турции одна, там любой мужчина твоей компании будет рад», ― рассудила Карина.

Ранее гости саратовского курорта «Хвалынь» занялись сексом в прозрачном бассейне.

Женщины Россия Мужчины
29 января 2025, 20:00
Оправданному экс-главе Кировской области присудили больше 8 млн рублей
РИА «Новости»
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После оправдания по делу о злоупотреблении должностными полномочиями бывшему главе Кировской области Никите Белых присудили более восьми миллионов рублей, которые он потратил на адвокатов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Бывшего губернатора в декабре 2023 года приговорили к двум с половиной годам лишения свободы за злоупотребления полномочиями при работе с Кировской региональной ипотечной корпорацией. К лету 2024 года экс-чиновнику удалось доказать свою невиновность. Приговор отменили и назначили Белых право на реабилитацию.

«Присудили восемь миллионов 82 тысячи рублей. Возмещение имущественного ущерба, причиненного уголовным преследованием <…> с учетом фактических затрат адвокатов во время следствия и судебного заседания», - рассказал источник агентства.

Ранее жена Никиты Белых рассказала об угрозах, из-за которых подала на развод. Ей поступали звонки с неизвестных номеров.

Уголовное дело Адвокаты Приговоры
29 января 2025, 18:11
Минтруд призвали решить проблему дефицита работников
РИА «Новости»
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Министерству труда и социальной защиты нужно активнее решать проблему с нехваткой кадров на отечественном рынке труда. Об этом на пленарном заседании по итогам правительственного часа заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее мнению, ведомству не хватает принятия решений, более быстрых конкретных действий и энергетики.

«На рынке труда ситуация тяжелейшая, мы все знаем. Практически во всех отраслях есть нехватка трудовых ресурсов, в первую очередь в промышленности», - сказала спикер верхней палаты парламента.

Матвиенко спросила у министра труда Антона Котякова, что сотрудники ведомства сделали за последние три года, чтобы решить ситуацию с дефицитом работников. По ее словам, многие решения нужно было принимать раньше.

При этом она похвалила Минтруд за улучшение организации социальных выплат.

Ранее предприниматель Лиана Давидян заявила, что кадровый голод вынуждает бизнес повышать зарплаты.

Минтруд РФ Рабочие места Работа Валентина Матвиенко

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