ФАС проверит цены на масло, соль и майонез

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«Служба направила запросы производителям майонеза, масла подсолнечного, маргарина и соли пищевой», - сообщили в ФАС.

В ведомстве напомнили, что компании, занимающие доминирующее положение на рынке, должны соблюдать запреты, установленные российским законодательством о защите конкуренции. В частности, речь идет об установлении монопольно высоких цен.

Производители должны будут предоставить ФАС данные об объемах производства и реализации продукции, а также информацию о себестоимости, оптово-отпускных ценах и рентабельности продаж.

Если в ходе проверки выявят нарушения, то ведомство применит меры антимонопольного реагирования.

В конце 2024 года ФАС проверяла семь производителей сливочного масла , получив жалобы россиян на повышение его стоимости.