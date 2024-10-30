30 октября 2024, 02:56

ФАС проверит цены на «детские» тарифы такси

РИА «Новости»
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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил в Федеральную антимонопольную службу запрос с просьбой проверить обоснованность установленных цен на «детские» тарифы такси. Фрагмент обращения опубликовало РИА «Новости».

Чернышев отметил, что разница в стоимости может отличаться в несколько раз, хотя на маршруте зачастую работает одна и та же машина.

«Одно только наличие детского кресла не может быть основанием для существенного удорожания услуги, а повышение именно „детского“ тарифа представляется несправедливым по отношению ко многим семьям», - заявил депутат.

Ранее в Госдуме заявили, что необходимо запретить повышать цены на такси для пассажиров с детьми в непогоду, а также другие периоды повышенного спроса. В критических ситуациях, например, когда нужно отвезти ребенка в больницу, завышенные тарифы могут стать серьезной проблемой.

Дети Госдума РФ Депутаты Такси
30 октября 2024, 01:35
«Почта России» предложила ограничить интернет-торговлю товарами из-за границы
РИА «Новости»
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Руководство «Почты России» предложило правительству ограничить доступ к интернет-торговле товарами из-за границы. Об этом написало издание РБК.

«„Почта России“ предложила принять в России дополнительные условия для желающих попасть в реестр операторов электронной торговли», - говорится в материале.

Среди условий: физическое присутствие компании на территории России, подключение к единой системе межведомственного электронного взаимодействия с МВД, уставный капитал не менее 100 миллионов рублей и ряд других. Эти меры повысят долю «Почты России» на рынке, но и ограничат количество маркетплейсов и экспресс-перевозчиков.

«Почта России» проиграла борьбу маркетплейсам, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Он отметил, что у них не было шансов эту конкуренцию выиграть из-за жесткого регулирования.

Торговля Россия Бизнес Маркетплейсы
30 октября 2024, 00:47
Песни Шамана стали включать в школах на уроках музыки
РИА «Новости»
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Песни заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Шаман, теперь звучат на школьных уроках в Читинской области. Об этом сообщил РЕН ТВ.

«Текст песни „Я русский“ ребята восьмых и седьмых классов разбирают на предмет смысла и поют хором. Такие задачи они получают на уроках музыки», - заявили журналисты.

Школьная учительница музыки рассказала телеканалу, что ученики на уроках изучают историю России, музыку и жанры, которые соответствуют федеральной рабочей программе. Помимо песен Шамана, в нее включены произведения Олега Газманова и группы «Любэ».

Ранее Ярослав Дронов спел на презентации новой концертной программы Олега Газманова в Кремлевском зале. Композитор включил в программу «Русский мир» вечные хиты, в том числе «Единственная моя». Именно эту песню исполнил Шаман. По словам артиста, он спел ее «для своей единственной».

Школы Песни Россия Музыка История Shaman Группа «Любэ» Олег Газманов Артисты
29 октября 2024, 19:59
Умер участник передачи «Что? Где? Когда?» Андрей Черемисинов
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На 56-м году жизни умер советник главы Росатома по информационным проектам, участник программы «Что? Где? Когда?» Андрей Черемисинов, сообщила пресс-служба телеигры. Он защищал интересы знатоков и более семи лет представлял госкорпорацию в интеллектуальном шоу.

Сегодня не стало Андрея Черемисинова. Более 7 лет он <…> помогал разбираться в сложных игровых ситуациях и вручал приз «Хрустальный атом», отмечая заслуги и выделяя лучшего знатока», - рассказали в «Что? Где? Когда?».

Там выразили благодарность и соболезнования семье и коллегам Черемисинова.

В пресс-службе Росатома РБК подтвердили информацию и тоже выразили соболезнования родным Андрея Черемисинова.

Телевидение
29 октября 2024, 18:35
Путин заявил об острой нехватке специалистов рабочих профессий
Pxhere
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В России ощущается острая нехватка рабочих кадров. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

«Для повышения престижа и популярности этих направлений мы продолжим налаживать партнерство колледжей и техникумов с работодателями», - процитировало его РИА «Новости».

Путин также подчеркнул, что уровень безработицы в стране продолжает снижаться. Кроме того, на рынке труда в России наблюдается еще один значимый процесс - структурные изменения в экономике.

Ранее глава государства заявил, что новая система оплаты труда бюджетников появится в России в 2025 году.

Россия Владимир Путин Экономика

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