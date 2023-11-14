ФАС проанализирует ценообразование на куриные яйца в России

«На основе полученных данных служба проведет анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен. Работа в данном направлении уже ведется в регионах», - сообщили в ФАС.

Поручение об анализе ценообразования на куриные яйца служба направила в свои территориальные органы.

С начала 2023 года куриные яйца подорожали на 18,6%. За последние несколько недель цены на продукцию заметно подскочили в нескольких регионах России, в том числе в Волгоградской, Ярославской и Астраханской областях. Правительство разработало меры по стабилизации стоимости.

Ранее стало известно, что ФАС проверит, насколько обоснован рост стоимости куриного мяса. Служба направила запросы трем крупнейшим производителям: «Черкизово», «ГАП Ресурс» и «Приосколье», подозревая эти компании в злоупотреблении своим положением и влиянии на конкуренцию в отрасли.