ФАС предложила уточнить порядок расчета тарифов на электроэнергию с 2024 года

Ночь в полиции и суд. Зоозащитнице Кошанской выписали штраф после спасения кота

Зоозащитница Наталья Кошанская рассказала «360», что провела ночь в полиции, а затем попала на штраф в суде после того, как помогла спасти застрявшего в машине кота. Хвостатый провел четыре дня в запертом авто на парковке в Москве, пока на него не обратили внимание прохожие.

«Я на многие каналы волонтеров подписана, и мне пришла информация, что кот уже четыре дня находится в машине без еды и воды. Я взяла свою переноску и поехала туда. Там уже были сотрудники полиции, пресса», - рассказала Наталья.

По словам женщины, когда она подошла к сотрудникам правоохранительных органов с переноской, они сказали, что она кота и достанет. Наталья объяснила полицейским, что имеет отношение к зооволонтерам, она готова помочь в обследовании животного и поместить его в клинику.

«По итогу, да, они согласились. Пригласили меня сесть машину, что я и сделала, и сотрудник предложил меня около метро высадить, я согласилась. В это время ему начали названивать, видимо, другие полицейские, и сказали везти в отдел. Мне в грубой форме просто открыли дверь, не представившись», - сообщила зоозащитница.

Надели наручники и ударили Как отметила Наталья, у нее требовали переноску, хотя она принадлежит ей. Женщина осталась в машине и пыталась поговорить с сотрудниками, она объясняла, что коту, возможно, нужна помощь, у него может быть обезвоживание, тогда необходимо поставить капельницу.

«Я как назвала адрес клиник, куда мы поедем, сказала, оставлю свой телефон. Но сотрудники на это никак не реагировали. В итоге меня просто за шкирку вытащили из машины, забрали кота, надели наручники и ударили о бетонный блок. Мне потом было плохо, дышать тяжело, я вызывала скорую, зафиксировали удар грудной клетки и на руках еще повреждение, потому что наручники сжали силой», - поделилась собеседница.

После этого она провела ночь в отделении, а утром ее отвезли в суд. Наталья сказала, что в суде подтвердили только то, что она не выполнила требование полицейских выйти из машины и отдать кота. Но в протоколе, по ее словам, также была информация, не соответствующая действительности.

«Я якобы кидалась на двоих сотрудников, отбирала у них [переноску с котом], хотя у них вообще ничего в руках не было. То есть переноска все это время стояла у меня на коленях. И самое главное, что должны были приобщить видеозапись из салона машины. Обещали два раза и мне, и моему адвокату, чтоб приобщат, там все было видно, как все происходило. Но сегодня в суде мы узнали, что никакую запись они не приобщили. Вот такая ситуация», - заключила она.

Наталье грозил арест до 15 суток, но ее адвокат договорился о смягчении наказания. Московский суд оштрафовал зоозащитницу на четыре тысячи рублей. Ранее животное уже осмотрел ветеринарный врач, который сообщил, что жизни и здоровью кота ничего не угрожало. Выяснилось, что владелец животного - житель Подмосковья с большим количеством штрафов, нарушений и, предположительно, нездоровой психикой. Несколько дней назад его забрали в психиатрическую клинику.



