ФАС потребовала снизить цены на бензин в России

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«ФАС России направила письмо всем вертикально интегрированным и независимым компаниям о необходимости снизить стоимость реализации топлива с учетом снижения биржевых цен на нефтепродукты», - указали в службе.

Также ведомство потребовало отчитаться о проделанной работе. Если компании не примут меры, ФАС расценит это как признак нарушения антимонопольного законодательства.

Служба проверит обоснованность цен мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз и другие составляющие, влияющие на конечную стоимость бензина для россиян.

По данным торгов петербургской международной товарно-сырьевой биржи ( СПбМТСБ ), цены на топливо начали ползти вверх.

Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 увеличилась. Также цены на дизтопливо выросли сразу на 6%.