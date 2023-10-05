ФАС потребовала снизить цены на бензин в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России призвала сократить цены на топливо на заправках с учетом уменьшения биржевых цен. Информация об этом появилась на сайте ведомства.
«ФАС России направила письмо всем вертикально интегрированным и независимым компаниям о необходимости снизить стоимость реализации топлива с учетом снижения биржевых цен на нефтепродукты», - указали в службе.
Также ведомство потребовало отчитаться о проделанной работе. Если компании не примут меры, ФАС расценит это как признак нарушения антимонопольного законодательства.
Служба проверит обоснованность цен мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз и другие составляющие, влияющие на конечную стоимость бензина для россиян.
По данным торгов петербургской международной товарно-сырьевой биржи ( СПбМТСБ ), цены на топливо начали ползти вверх.
Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 увеличилась. Также цены на дизтопливо выросли сразу на 6%.