11 февраля 2025, 10:21

Фарида Курбангалеева заявила о запросе на свою экстрадицию из Чехии

РИА «Новости»
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Генеральная прокуратура России потребовала от Чехии экстрадировать бывшую ведущую программы «Вести» на канале «Россия 1» Фариду Курбангалееву*. Об этом журналистка заявила на странице в Facebook**. В ведомстве эту информацию пока не комментировали.

Курбангалееву* объявили в международный розыск по делу о распространении фейков о российской армии и публичных призывах к оправданию терроризма.

«Чешская полиция вручила письмо, что Генеральная прокуратура России потребовала моей экстрадиции. В нем не говорится о поводе для требования выдачи, но предполагаю, что речь идет двух заведенных на меня уголовных делах», - написала она.

По ее словам, дело будет рассматривать городской суд Праги.

Курбангалеева * отметила, что у нее есть адвокат, который представит ее интересы на процессе.

* Признана иноагентом, а также внесена в реестр террористов и экстремистов.

** Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Генпрокуратура РФ Чехия Россия Иноагенты
11 февраля 2025, 10:25
В Госдуме предложили ужесточить наказание за дискредитацию армии
РИА «Новости»
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В России могут ужесточить наказание за дискредитацию армии и призывы к санкциям. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы Ирина Яровая и Василий Пискарев, сообщил «Коммерсант».

Согласно законопроекту, изменения хотят внести в несколько статей Уголовного кодекса. При принятии поправок за призывы к введению санкций против России, если они осуществлялись из корыстных побуждений или по найму, придется заплатить штраф до трех миллионов рублей или лишиться свободы на срок до пяти лет.

Сейчас эта статья предусматривает штраф до 500 тысяч рублей или заключение до трех лет. Кроме того, депутаты предложили отменить принцип преюдиции - то есть уголовная ответственность наступит независимо от того, нарушал ли человек ранее аналогичную административную статью.

Без преюдиции собираются наказывать и за публичную дискредитацию вооруженных сил России из соображений корысти. Но само наказание останется прежним: штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до семи лет. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу.

Ранее Нагатинский суд Москвы оштрафовал барда-рокера Андрея Буянова за дискредитацию Вооруженных сил России в соцсетях. Музыканту назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.

Штрафы Законы Депутаты Россия
11 февраля 2025, 10:04
Законопроект о «периоде охлаждения» по потребкредитам поддержали в комитете СФ
РИА «Новости»
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Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам поддержал законопроект о введении обязательного «периода охлаждения» между оформлением и получением потребительского кредита.  Данные об этом появились в электронной базе данных верхней палаты парламента.

Планируется, что кредитные организации смогут выдать клиенту средства кредита на сумму от 50 до 200 тысяч рублей только через четыре часа, а займ на более крупные суммы - через два дня. Совет Федерации рассмотрит инициативу на пленарном заседании 12 февраля.

Авторы законопроекта в пояснительной записке объяснили, что отсрочка в получении средств даст заемщикам дополнительное время для анализа действий и поможет отказаться от ненужного кредита.

Адвокат Даниил Горьков ранее отмечал, что мошенники пользовались тем, что людям одобряли кредиты слишком легко. По словам правозащитника, практика привлечения банков к ответственности в таких ситуациях не до конца проработана.

Совет Федерации РФ Кредиты
11 февраля 2025, 04:44
Аферисты обманули друга Гагарина, Титова и Высоцкого
РИА «Новости»
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В Москве советский альпинист Виталий Балюкин по незнанию отдал мошенникам 140 тысяч рублей. Об этом сообщил источник Пятого канала.

Мошенники позвонили 84-летнему спортсмену под видом сотрудников службы безопасности банка. Они заявили, что Балюкину нужно снять со счета все имеющиеся деньги, чтобы ими не завладели злоумышленники. Мужчина послушался и снял со своей карты 143 900 рублей.

После этого аферисты заявили, что деньги нужно передать на проверку, причем передать курьеру в непрозрачной емкости. Балюкин положил их в старый чайник, который упаковал в картонную коробку.

Встреча с курьером, который приехал на машине белого цвета, состоялась в Шелапутинском переулке.

Возбуждено уголовное дело, аферистов уже ищут.

Балюкин известен как неоднократный победитель и призер чемпионатов СССР по альпинизму, Почетный спасатель России, кавалер международного ордена «Эдельвейс» и друг Владимира Высоцкого и космонавтов, Героев Советского Союза Юрия Гагарина и Германа Титова.

Ранее мошенники обманули Николая Жарова, сына бывшего главы Роскомнадзора Александра Жарова.

Уголовное дело Банки Пенсионеры Мошенничество Деньги Альпинизм
11 февраля 2025, 03:02
Пенсионерам напомнили о налоговых льготах
РИА «Новости»
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Статус пенсионера или предпенсионера позволит не платить налог на имущество с одной квартиры или жилого дома. Также для такой категории граждан есть льготы по земельному и транспортному налогам, рассказала РИА «Новости» сенатор Ольга Епифанова.

«В настоящее время пенсионерам и предпенсионерам положены несколько налоговых льгот. Они имеют право не платить налог на имущество с одного объекта каждого вида. Речь идет о квартире, доле, комнате, доме или его части», - объяснила Епифанова.

Сенатор напомнила, что это правило распространяется на гаражи и хозяйственные постройки до 50 квадратных метров на дачных участках. Также сюда относятся помещения для нужд профессиональной творческой деятельности, например, ателье, студия или даже частный музей.

Налоговая льгота действует на имущество, которое не задействовали в предпринимательской деятельности, стоимостью менее 300 миллионов рублей, добавила парламентарий.

Депутат Госдумы Никита Чаплин ранее сообщил, что пенсионеры могут не платить транспортный налог за машину с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.

Льготы Пенсионеры Налоги Россия Машины Квартиры

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