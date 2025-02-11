Фарида Курбангалеева заявила о запросе на свою экстрадицию из Чехии
Генеральная прокуратура России потребовала от Чехии экстрадировать бывшую ведущую программы «Вести» на канале «Россия 1» Фариду Курбангалееву*. Об этом журналистка заявила на странице в Facebook**. В ведомстве эту информацию пока не комментировали.
Курбангалееву* объявили в международный розыск по делу о распространении фейков о российской армии и публичных призывах к оправданию терроризма.
«Чешская полиция вручила письмо, что Генеральная прокуратура России потребовала моей экстрадиции. В нем не говорится о поводе для требования выдачи, но предполагаю, что речь идет двух заведенных на меня уголовных делах», - написала она.
По ее словам, дело будет рассматривать городской суд Праги.
Курбангалеева * отметила, что у нее есть адвокат, который представит ее интересы на процессе.
* Признана иноагентом, а также внесена в реестр террористов и экстремистов.
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