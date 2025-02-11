Фарида Курбангалеева заявила о запросе на свою экстрадицию из Чехии

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Курбангалееву* объявили в международный розыск по делу о распространении фейков о российской армии и публичных призывах к оправданию терроризма.

«Чешская полиция вручила письмо, что Генеральная прокуратура России потребовала моей экстрадиции. В нем не говорится о поводе для требования выдачи, но предполагаю, что речь идет двух заведенных на меня уголовных делах», - написала она.

По ее словам, дело будет рассматривать городской суд Праги.

Курбангалеева * отметила, что у нее есть адвокат, который представит ее интересы на процессе.

* Признана иноагентом, а также внесена в реестр террористов и экстремистов.

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