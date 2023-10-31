31 октября 2023, 01:29

«Фантастическое лицемерие». Захарова оценила реакцию ООН на беспорядки в Махачкале

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Реакция официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика на беспорядки в аэропорту Махачкалы является «фантастическим лицемерием». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Удивительная избирательность в оценках. Фантастическое лицемерие», - заявила дипломат.

Она напомнила, что когда речь зашла о погибших сотрудниках ООН в Газе, Дюжаррик, представляющий именно эту организацию, не знал, «кого судить и какие слова подобрать». По словам Захаровой, тогда тема касалась именно его зоны ответственности.

Дипломат также обратила внимание на слова генсека ООН об «охоте на людей только из-за религий». Представитель МИД РФ выразила надежду, что Дюжаррик «найдет в себе мужество» осудить преследование Украинской православной церкви Киевом на протяжении многих лет.

«Ни разу ни генсек ООН, ни его официальный представитель слова не сказали в защиту православных верующих на Украине, которых избивали, унижали, выгоняли из их храмов, запугивали, бросали в тюрьмы и подвергали всевозможным гонениям», - сказала Захарова.

Ранее стало известно о проведении более 50 обысков и задержании 83 человек после беспорядков в аэропорту Махачкалы. Сотрудники полиции изъяли телефоны, на которых есть доказательства причастности подозреваемых к протестам.

Дагестан Мария Захарова ООН Конфликт Израиля и Палестины
31 октября 2023, 05:19
«Латексная барби» провела розового мужчину на поводке в центре Нью-Йорка
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Жительница США, называющая себя «латексная барби» разбогатела после выполнения странного желания мужчины. Об этом сообщило издание Daily Star.

В материале сказано, что 38-летняя Лэйн Кведерис из Нью-Йорка работает доминатрикс - это женщина, выполняющая доминирующую роль в садомазохистских практиках. В среднем такая профессия приносит до восьми тысяч долларов в день (746 тысяч рублей). Специализация Кведерис состоит в финансовой доминации.

«Это значит, что фетиш мужчин - отдавать мне деньги ради удовольствия <…> Но классические техники тоже присутствуют в таких отношениях», - заявила американка.

Кведерис рассказала, что один из ее клиентов пожелал, чтобы та провела его на поводке по одной из центральных улиц города. Доминатрикс согласилась на необычное предложение, но за большую плату. Сам мужчина надел розовую одежду.

Ранее американка женилась на себе и потратила на одиночную свадьбу почти полмиллиона рублей. По словам «невесты», так она восприняла совет психолога «полюбить саму себя».

США
31 октября 2023, 05:01
Двух депутатов Госдумы могут лишить мандатов за прогулы — СМИ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Государственная дума впервые может досрочно лишить полномочий двух депутатов за прогулы. Мандатов лишатся Василий Власов из фракции ЛДПР и Вадим Белоусов из партии «Справедливая Россия — За правду», сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на два источника в ГД.

«Госдума впервые лишит полномочий двух депутатов за прогулы. На этой неделе досрочно сдать мандаты могут Василий Власов и Вадим Белоусов», - написало издание.

В комиссию по этикету обратились представители комитета по регламенту, где состоит Власов, и комитета по защите конкуренции, членом которой является Белоусов. Глава комиссии ГД по регламенту Виктор Пинский заявил, что Власов пропустил более 60% заседаний без предупреждений и уважительной причины. Белоусов тоже систематически не посещал заседания комитета, это подтвердил первый зампред комитета по защите конкуренции Игорь Игошин.

Ранее правительство России утвердило стратегию повышения финансовой грамотности до 2030 года. Обучать ей следует не только детей, но и взрослых. Их обучить такой грамотности будет сложнее, чем школьников и молодежь.

Государственная дума впервые может досрочно лишить полномочий двух депутатов за прогулы. Мандатов лишатся Василий Власов из фракции ЛДПР и Вадим Белоусов из партии «Справедливая Россия - За правду», сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на два источника в ГД.

Госдума РФ Депутаты
31 октября 2023, 00:58
Хакеры атаковали сайт оператора платежной системы «Мир»
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Сбой случился на сайте Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора платежной системы «Мир». Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу системы.

Сбой случился на сайте Национальной системы платежных карт (НСПК) - оператора платежной системы «Мир». Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу системы.

В материале сказано, что на интернет-ресурс совершили хакерскую атаку. Вечером 30 октября сайт компании оказался недоступен. В архиве сохранили дубликат главной страницы НСПК, на котором видна ссылка на группировку хакеров DumpForums.

При этом утечку данных после случившегося в системе не подтвердили. Как отметили в пресс-службе НСПК, сайт создал сторонний подрядчик, он его и обслуживает.

«Он является только визитной карточкой с информацией о деятельности компании и не содержит никаких конфиденциальных данных, а также не имеет отношения к платежной инфраструктуре», - сказано в сообщении.

В компании также заявили о невозможности получить доступ к системам, потому что сервера и центры обработки информации НСПК не имеют доступа в интернет.

Ранее стало известно о массовой кибератаке на интернет-провайдеры в Крыму. Как заявил глава полуострова Олег Крючков, специалисты оперативно приступили к восстановительным работам.

Интернет Хакеры Деньги
30 октября 2023, 21:29
Беспорядки в Махачкале инспирировали с территории Украины — Путин
Пресс-служба Кремля
Читайте нас в: Google Новости
Беспорядки в аэропорту Махачкалы инспирировали через социальные сети, в том числе с территории Украины. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане.

Агентуры западных спецслужб также были задействованы в организации протестов в Махачкале, заявил российский лидер.

«События в Махачкале вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети», - отметил глава государства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что за антиеврейскими акциями в Дагестане стоял киевский режим. Беспорядки в Махачкале стали следствием запланированной украинскими властями провокации для подрыва единства российского народа.

Вечером 29 октября сотни дагестанцев ворвались в здание аэропорта Махачкалы. Поводом тому послужило прибытие борта из Тель-Авива.

Президиум Духовного управления мусульман России призвал население не поддаваться на провокационные заявления и помнить, что преследования по религиозному и национальному признакам являются преступлением.

Дагестан Владимир Путин

Новости по теме