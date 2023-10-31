«Фантастическое лицемерие». Захарова оценила реакцию ООН на беспорядки в Махачкале

«Удивительная избирательность в оценках. Фантастическое лицемерие», - заявила дипломат.

Она напомнила, что когда речь зашла о погибших сотрудниках ООН в Газе, Дюжаррик, представляющий именно эту организацию, не знал, «кого судить и какие слова подобрать». По словам Захаровой, тогда тема касалась именно его зоны ответственности.

Дипломат также обратила внимание на слова генсека ООН об «охоте на людей только из-за религий». Представитель МИД РФ выразила надежду, что Дюжаррик «найдет в себе мужество» осудить преследование Украинской православной церкви Киевом на протяжении многих лет.

«Ни разу ни генсек ООН, ни его официальный представитель слова не сказали в защиту православных верующих на Украине, которых избивали, унижали, выгоняли из их храмов, запугивали, бросали в тюрьмы и подвергали всевозможным гонениям», - сказала Захарова.

Ранее стало известно о проведении более 50 обысков и задержании 83 человек после беспорядков в аэропорту Махачкалы. Сотрудники полиции изъяли телефоны, на которых есть доказательства причастности подозреваемых к протестам.