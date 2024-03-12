12 марта 2024, 14:11

Фанатки Михайлова потребовали у Пугачевой извинений

РИА «Новости»
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Поклонницы народного артиста России Стаса Михайлова потребовали извинений от певицы Аллы Пугачевой. Об этом сообщило издание «Абзац».

В обращении к примадонне они указали на недопустимость использования ею своего статуса звезды для дискредитации коллег. Они считают, что Пугачева переступила границы, публично унизив известного человека, народного артиста России, который пользуется любовью зрителей и отличается патриотизмом. Они даже хотят собрать подписи в его поддержку.

«Давайте соберем подписи в поддержку Станислава Владимировича и отправим Алле Борисовне», - написали фанатки певца.

Пугачева остро прокомментировала высказывания Михайлова, заявившего, что уехавшим из России артистам придется извиняться на коленях и целовать ноги. После этого ее потребовали признать иноагентом. Общественники заявили, что есть как минимум две причины внести примадонну в реестр лиц под иностранным влиянием.

Поклонницы народного артиста России Стаса Михайлова потребовали извинений от певицы Аллы Пугачевой. Об этом сообщило издание « Абзац ».

Алла Пугачева Стас Михайлов
12 марта 2024, 14:44
Три российских региона возьмут шефство над Авдеевкой
РИА «Новости»
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Челябинская область и еще два российских региона будут восстанавливать Авдеевку. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Глава ДНР отправился с населенный пункт вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко. Они побеседовали с жителями Авдеевки и передали им гуманитарную помощь. По просьбам горожан Пушилин обещал как можно быстрее разместить в Авдеевке компактную хлебопекарню.

«С Сергеем Владиленовичем рассказали жителям, что, помимо Челябинской области, у Авдеевки будут еще как минимум два региона-шефа, чтобы быстрее восстановить город», - рассказал Пушилин.

По его словам, жителей Авдеевки в ближайшее время обеспечат сим-картами республиканского оператора «Феникс». Также горожане уже попросили помочь с получением российских паспортов и других необходимых документов.

Паспорта Челябинская область Авдеевка Денис Пушилин
12 марта 2024, 12:40
Президента Литвы уговорили передать привет белорусскому блогеру
РИА «Новости»
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Мальчик из Литвы смог убедить президента своей страны Гитанаса Науседу передать привет белорусскому блогеру Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим), который заявил, что заплатит два миллиона долларов за приветствие от любого главы государства. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Блогер, известный созданием челленджей с большими денежными наградами, недавно объявил новый - получить привет от президента. Литовский школьник успешно выполнил эту задачу, попросив лидера страны поздравить Mellstroy с 11 марта.

Однако Бурим, увидев результат, отказался выплатить обещанную сумму полностью. Он предложил от 100 до 150 тысяч долларов вместо обещанных двух миллионов.

«За два ляма зеленых я ожидал качественнее привет», - сказал блогер.

В России блогер объявлен в розыск. Кроме того, против него возбудили дело в Белоруссии за уклонение от армии, а в ОАЭ - за оскорбление гражданина.

Мальчик из Литвы смог убедить президента своей страны Гитанаса Науседу передать привет белорусскому блогеру Mellstroy (настоящее имя - Андрей Бурим), который заявил, что заплатит два миллиона долларов за приветствие от любого главы государства. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Награды Литва Блогеры Школьники
12 марта 2024, 10:46
Электронные сервисы правительства Белгородской области попали под атаку
РИА «Новости»
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Несколько электронных сервисов правительства Белгородской области попали под атаку, злоумышленники начали распространять фейковое оповещение от якобы главы региона. Об этом на странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил  министр цифрового развития региона Сергей Четвериков.

По его словам, несколько электронных ресурсов правительства региона попали под атаку. Неизвестные начали рассылать сообщения о якобы перекрытии дорог в регионе.

«В них якобы от имени губернатора распространяется фейковое экстренное оповещение. Доверяйте только официальным источникам информации», - отметил Четвериков.

Глава министерства транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко на странице «ВКонтакте» также добавил, что сообщения о перекрытиях дорог являются фейком.

«Движение нигде не закрывали, жители могут перемещаться по всем дорогам. Проверяйте информацию и не поддавайтесь на провокации», - подчеркнул он.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что ВСУ наращивают группировку неподалеку от границы с Белгородской областью.

Россия
12 марта 2024, 10:43
Спрос на курьеров в России этой зимой подскочил на треть по сравнению с прошлым годом
РИА «Новости»
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Спрос на курьеров зимой 2023–2024 годов подскочил в России на 34% к показателю аналогичного периода 2022–2023 годов. Такие данные со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру» опубликовал ТАСС.

Кроме того, выросла средняя зарплата курьеров, превысив 112 тысяч рублей, отметили специалисты сервиса.

По словам директора по аналитике и Data Science «Работы.ру» Елены Артемьевой, спрос на курьеров растет каждый месяц на протяжении нескольких лет. Это связано с развитием e-commerce отрасли и популярностью служб доставок.

По доступности различного типа доставок Россия лидирует среди всех стран мира, подчеркнула она.

Больше всего спрос на курьеров вырос в Санкт-Петербурге (по сравнению с зимой 2022–2023 годов он увеличился на 79%), Подмосковье (на 52%), Свердловской области (36%), в Татарстане (23%) и Москве (16%).

Спрос на курьеров зимой 2023–2024 годов подскочил в России на 34% к показателю аналогичного периода 2022–2023 годов. Такие данные со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру» опубликовал ТАСС.

Работа

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