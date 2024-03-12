Фанатки Михайлова потребовали у Пугачевой извинений

В обращении к примадонне они указали на недопустимость использования ею своего статуса звезды для дискредитации коллег. Они считают, что Пугачева переступила границы, публично унизив известного человека, народного артиста России, который пользуется любовью зрителей и отличается патриотизмом. Они даже хотят собрать подписи в его поддержку.

«Давайте соберем подписи в поддержку Станислава Владимировича и отправим Алле Борисовне», - написали фанатки певца.

Пугачева остро прокомментировала высказывания Михайлова, заявившего, что уехавшим из России артистам придется извиняться на коленях и целовать ноги. После этого ее потребовали признать иноагентом. Общественники заявили, что есть как минимум две причины внести примадонну в реестр лиц под иностранным влиянием.

Поклонницы народного артиста России Стаса Михайлова потребовали извинений от певицы Аллы Пугачевой. Об этом сообщило издание « Абзац ».