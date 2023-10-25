Фактор профилактики. Какую пользу принесет база недобросовестных поставщиков

По данным «Известий» , Минпромторг прорабатывает с другими ведомствами вопрос создания в России базы недобросовестных производителей и поставщиков промышленной продукции. В черный список внесут компании, у которых есть назначенные административные наказания и обвинительные приговоры по уголовным делам. Собеседник «360» поддержал создание такого перечня.

«В условиях моратория на проверки, когда даже за серьезные нарушения, связанные в том числе с фальсификацией пищевой продукции и прочее, компании не получают штрафов и не несут никакого административного наказания, создание такой публичной базы позволяет выступать фактором профилактики», - пояснил Павлов.

Глава ОПИ призвал не просто создать такую базу, но и учитывать ее при госзакупках и поставках продукции в торговые сети. Кроме того, черный список необходимо сделать доступным для каждого потребителя, добавил собеседник «360».

«Производители, зная, что, попав в такую базу, они столкнутся с серьезным отрицанием со стороны потребителей и своих контрагентов, мы уверены, будут воздерживаться от недобросовестных практик», - подытожил Павлов.