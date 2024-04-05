05 апреля 2024, 13:23

«Ежегодная история». Яйца вряд ли подешевеют в ближайшее время

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Сговор ретейлеров в вопросе повышения цен на яйца невозможен. Такое мнение выразил независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов. Он указал на то, что ретейлерам это просто невыгодно. С мнением эксперта в стриме «360» не согласился военный аналитик Михаил Онуфриенко. Модератором спора выступила Екатерина Малашенко.

«Для ретейлеров невыгодно поднимать цены на социально значимые товары. Потому что эти товары обеспечивают трафик. У них самая низкая маржинальность», - отметил Анфиногенов.

Он пояснил, что люди приходят за базовыми продуктами питания. И для каждой сети магазинов важно, чтобы основные товары были самыми дешевыми среди конкурентов. Поэтому яйца, мясная гастрономия, сосиски, хлебобулочные изделия, «молочка» - это товары, которые ретейлеры стараются продавать с минимальной наценкой.

Аналитик Онуфриенко задался вопросом, почему же ретейлеры поднимают цены на те же яйца и молоко перед Пасхой, когда спрос на эти товары в разы увеличивается. Анфиногенов отметил, что данная ситуация репрезентативная. Он напомнил, что цены на яйца увеличивались и в прошлом году.

«И там было очень много и объективных, и субъективных причин. Яйцо будет дорожать, как все продукты к Пасхе, потому что это ежегодная история. Поможет ли ФАС разобраться с этим? Скорее всего нет», - подчеркнул он.

По словам Анфиногенова, нужно смотреть не только на позицию ретейлеров, но и на тех, кто производит яйца. Для фермеров сейчас не лучшие времена. Они вынуждены покупать альтернативные витамины и лекарства для кур. И корма сейчас не того качества, которое было, заверил Анфиногенов.

«Мы видим, что потребление яйца в принципе растет по статистике. Все эти моменты вызывают озабоченность у потребителя. Подешевеет ли яйцо в ближайшее время? Скорее всего нет», - добавил он.

Пасха Питание Магазины Продукты
05 апреля 2024, 12:37
Минприроды подтвердило смену руководителя Росгеологии
РИА «Новости»
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Генеральный директор Росгеологии Сергей Горьков, чей контракт истек 31 марта, останется работать в компании, но не в качестве руководителя. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, чьи слова привело издание «Интерфакс».

Горьков останется в правлении Росгеологии. В качестве исполняющего обязанности назначат Сергея Радькова - он курирует тему твердых полезных ископаемых. Для его назначения на должность нужна директива правительства.

Горьков стал главой Росгеологии в 2019 году, сменив на этом посту Романа Панова. Государственный холдинг объединил 63 предприятия, деятельность которых осуществляется как в России, так и за рубежом.

Ранее сообщалось о единственном кандидате на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда. Им стала Кристина Георгиева - нынешний руководитель МВФ.

Россия Работа
05 апреля 2024, 03:35
Юрист перечислил льготы для предпенсионеров в 2024 году
Freepik
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Предпенсионерами в 2024 году станут мужчины 1964-го и женщины 1969 годов рождения. К этому статусу прилагается ряд льгот, о них агентству «Прайм» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

«Например, им полагается два оплачиваемых выходных дня для диспансеризации ежегодно с сохранением заработка», - отметил юрист.

Также предпенсионеры освобождаются от налога на имущество, не используемое для коммерческих целей. Обладателям этого статуса полагается вычет по земельному налогу на величину стандартных «шести соток», добавил Виноградов.

Дополнительные льготы предпенсионерам может предоставить регион, информацию об этом можно получить в местном отделении Соцфонда.

Ранее депутат Госдумы рассказал, как увеличить пенсию на 45%. Премиальные коэффициенты даются тем, кто поздно выходит на пенсию.

Пенсия Льготы Налоги Женщины Мужчины
05 апреля 2024, 01:51
Минпросвещения обнародовало проект нового расписания ЕГЭ-2024
РИА «Новости»
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Министерство посвящения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания Единого государственного экзамена в этом году. Документ разместили на сайте проектов нормативных правовых актов.

В проекте учли возможность пересдачи одного предмета.

«Проект <…> направлен на предоставление возможности выпускникам, освоившим образовательные программы среднего общего образования, пересдать [ЕГЭ] по одному из предметов по их выбору, чтобы улучшить свои результаты. С этой целью проектом приказа устанавливаются дополнительные даты проведения ЕГЭ - 4 и 5 июля 2024 года», - сказано в документе.

Сроки проведения первых ЕГЭ и экзаменов по обязательным предметам остались прежними: 23 мая пройдут ЕГЭ по литературе, географии и химии, 28 мая - по русскому языку, 31 мая - по математике.

Ранее заслуженный учитель РФ Ирина Бабурина рекомендовала родителям повышать самооценку своим детям перед важными экзаменами. Она отметила, что в тяжелых случаях можно отправить ребенка на беседу с психологом.

ЕГЭ Дети Школы Школьники Экзамены Образование
04 апреля 2024, 19:14
Бенефициаров «Макфы» заподозрили в оказании давления на суд
РИА «Новости»
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Появившаяся в СМИ информация о приостановке работы предприятий «Макфы» не соответствует действительности. Об этом рассказал официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов, сообщила «Российская газета».

По его словам, таким образом владельцы компании попытались оказать давление на суд и создать напряжение в обществе. Он также охарактеризовал эти действия как «пиар-фантазию», которую растиражировали средства массовой информации.

«Наложение ареста на активы холдинга не препятствуют выплате работникам заработной платы <…> производству и реализации готовой продукции», - подчеркнул он.

Ранее на все имущество крупнейшего российского производителя макарон «Макфа» наложили арест. Представляющий компанию в суде адвокат Павел Хлюстов назвал исковые требования прокуратуры «правовым фэнтези».

Генпрокуратура РФ Суд

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