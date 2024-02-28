«Европа содрогнется!» В России вспомнили пророчество Жириновского о Приднестровье

На приведенном видео Жириновский напомнил, что в селе Колбасна lнаходится склад с оружием, которого хватит на всю третью мировую войну в Европе и стоят «отборные войска».

«Если взорвать то, что там есть, Европа содрогнется. <…> Наш ответ будет жесткий! Надо заранее им сказать, что вы кровью умоетесь и не успеете добежать до кишиневского аэропорта. И никто вас не защитит. Мы всех вас достанем», - заявил политик.

В среду, 28 февраля, съезд депутатов Приднестровья принял декларацию с решением обратиться к Федеральному собранию России с просьбой о защите от экономического давления со стороны Молдавии. Авторы документа напомнили, что Россия является гарантом и посредником в переговорном процессе с Молдавией, кроме того, на территории ПМР живут более 200 тысяч россиян.