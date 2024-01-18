Евгения Береза отказалась говорить о деле вокруг ее сестры и гибели матери

«Я никакие комментарии пока давать не могу, идут следственные действия, адвокаты мне запрещают что-либо комментировать, как только будет возможно, я озвучу, как дела обстоят на самом деле. Да, к сожалению, в СМИ уже появилась информация, я не знаю, кто ее слил. Я максимально старалась не выносить этот сор из избы», - подчеркнула Береза.

Психолог еще раз указала, что единственное, что сейчас может сказать, - это то, что возбуждено уголовное дело, следствие продолжается. Сверх этого пока добавить нечего.

Ранее Shot распространил данные о том, что Евгения Береза якобы обвинила свою родную сестру в причастности к смерти их матери. Женщина погибла через месяц после того, как переписала свое имущество на младшую дочь, указал источник Telegram-канала.

Собеседник Shot уточнил, что 62-летняя президент Русского культурного центра в Монако Наталья Береза умерла в сентябре прошлого года в квартире в Хамовниках. Тело обнаружила ее младшая 26-летняя дочь.

Кроме того, по данным источника канала, эксперты выяснили, что на протяжении нескольких месяцев перед смертью Наталье Березе кто-то подсыпал ей в еду сильнодействующие запрещенные препараты, которые отпускают в аптеке только по рецепту.

Официально эти данные подтверждены не были.