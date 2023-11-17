17 ноября 2023, 12:51

Эвакуированным из Газы россиянам не понадобилась госпитализация

Пресс-служба МЧС
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Никому из эвакуированных из сектора Газа россиян не потребовалась госпитализация. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Его процитировал ТАСС.

«Из 188 человек, которые уже прибыли в Россию из сектора Газа, госпитализация никому не потребовалась. Самочувствие у всех нормальное», - сказал он.

Операция по эвакуации соотечественников из анклава началась 12 ноября. По предварительным данным, из Газы вывезли уже свыше 300 человек. Только в среду, 15 ноября, МЧС помогло выбраться из анклава свыше 100 россиянам. Накануне в ведомстве сообщили, что готовят к вывозу третью группу соотечественников.

Людям оказывают необходимую помощь, в том числе по оформлению документов. Выбравшиеся из сектора Газа россияне рассказывали, что им приходилось жить в зданиях школ и больниц. Там у них не было электричества, а также людям негде было мыться.

Минздрав Медицина Конфликт Израиля и Палестины
17 ноября 2023, 11:37
Эрнст предложил создать аналог Евровидения без политических ограничений
Unsplash
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России нужно создать ежегодный песенный конкурс под рабочим названием «Интервидение», в котором будут участвовать разные страны. С таким предложением выступил гендиректор Первого канала Константин Эрнст на встрече министра культуры России Ольги Любимовой с главами зарубежных делегаций, сообщил ТАСС.

«В этом конкурсе не будет никаких политических ограничений, влияний», - отметил Эрнст.

По его словам, такое мероприятие должно стать свободной трибуной, на которой все страны смогут представлять образцы своей популярной музыки. Запустить конкурс можно было бы уже в 2024 году, сказал гендиректор Первого канала. Россия рассчитывает на участие в музыкальном состязании стран БРИКС и предлагает другим государствам присоединиться к инициативе, сообщил Эрнст.

Судить песенный конкурс будет национальное жюри, пояснил генеральный директор Первого канала. Правила определит постоянно действующий оргкомитет.

Эрнст добавил, что у Первого канала большая практика участия в Евровидении, но на протяжении последних лет на этот конкурс оказывают слишком много политических влияний. Однако популярная музыка должна доходить до аудитории, минуя политические пристрастия, указал гендиректор федерального телеканала. По его словам, «Интервидение» будет отражать уровень популярного искусства всех стран мира.

В 2024 году Евровидение пройдет в шведском городе Мальме. Россия не примет в нем участие, поскольку ее отстранили от конкурса в 2022 году.

Евровидение Музыка конкурсы
17 ноября 2023, 10:25
Песков рассказал, кого из уехавших россияне вряд ли примут обратно
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Россияне вряд ли примут обратно покинувших РФ соотечественников, которые ругали свою родину, находясь за рубежом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».

Кремль Дмитрий Песков Россия
17 ноября 2023, 10:12
Метеорологическая зима пришла в Москву 17 ноября
Сайт мэра и правительства Москвы
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Сегодня, 17 ноября, в Москву пришла метеорологическая зима. В столице выпал снег, столбики термометров опустились до минусовой температуры, сообщил синоптик Евгений Тишковец в Telegram-канале.

«Произошел устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений», - написал он.

По словам Тишковца, сегодня в Москве столбики термометров не поднимутся выше -2,1 градуса. В городе будет пасмурно, местами пройдет слабый снег.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус подчеркнул, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной. Температура воздуха составила -2,3 градуса. Холоднее всего было в Талдоме. Там столбики термометров опустились до отметки в -4,7 градуса.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
17 ноября 2023, 09:42
Ночь на 17 ноября стала самой холодной в Москве с начала месяца
Сайт мэра и правительства Москвы
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Ночь на 17 ноября стала самой холодной в Москве с начала текущего месяца. Столбики термометров опустились до -2,3 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

«Незадолго до полуночи температура на базовой метеостанции Москвы, ВДНХ, опустилась ниже нуля. Ну, а к утру минимум составил -2,3 градуса - это самая низкая температура воздуха с начала ноября», - написал он.

Леус добавил, что мишувшей ночью в минус ушли не только столичные метеостанции, но и в области. Холоднее всего было в Талдоме. Там столбики термометров опустились до отметки в -4,7 градуса. Самой теплой точкой региона стали Серебряные пруды. Здесь минимум составил -1,1 градуса.

Кроме этого, в ночь на 17 ноября на дорогах Москвы образовалась гололедица. Поэтому водителям рекомендовали внимательно отнестись к ситуации и заранее ехать на пониженной передаче.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве

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