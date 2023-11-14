Эвакуированных из Газы россиян в Домодедово встречали родственники и волонтеры

Юноша признался, что узнать о приезде родственников удалось не сразу, в секторе Газа не работает связь и практически нет Интернета. Выйти на связь удалось отцу парня, он работает в секторе Газа врачом и остался в анклаве, где очень нуждаются в его помощи.

«Рассказали очень много страшного. <…> Жили в школах и в больницах, не было электричества, негде было мыться», - рассказал собеседник «360».

Молодой человек сообщил, что живет в Москве третий год, в российской столице он учится в медицинском вузе.

Первый борт МЧС РФ вывез из Каира 70 россиян, в том числе 28 детей, эвакуированных из сектора Газа через КПП «Рафах». Прибывших обеспечили питанием и водой, их разместят в пунктах временного пребывания. Россиянам помогают с оформлением документов, а также оказывают медицинскую и психологическую поддержку.