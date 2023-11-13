Эвакуированные из Газы россияне вылетели в Москву

«Самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства доставит 70 соотечественников в Россию», - указали в МЧС.

В пути вывезенных из Газы россиян будут сопровождать медики и психологи ведомства, отметили в пресс-службе. Глава МЧС России Александр Куренков подчеркнул, что каждый эвакуированный должен почувствовать поддержку и внимание, а также получить возможность попасть на родную землю.

В первую группу россиян , эвакуированных из Газы, вошли 70 человек, в том числе 28 детей. Граждан РФ вывезли из анклава в Египет на автобусах.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ рассчитывает на продолжение эвакуации россиян из сектора Газа. По словам пресс-секретаря президента, процесс вывоза людей из этой зоны сопровождается очень напряженной работой.