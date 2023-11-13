13 ноября 2023, 16:21

Эвакуированные из Газы россияне вылетели в Москву

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Эвакуированные из сектора Газа россияне вылетели из Каира в Москву спецбортом МЧС. Об этом сообщила пресс-служба министерства в своем Telegram-канале.

«Самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства доставит 70 соотечественников в Россию», - указали в МЧС.

В пути вывезенных из Газы россиян будут сопровождать медики и психологи ведомства, отметили в пресс-службе. Глава МЧС России Александр Куренков подчеркнул, что каждый эвакуированный должен почувствовать поддержку и внимание, а также получить возможность попасть на родную землю.

В первую группу россиян , эвакуированных из Газы, вошли 70 человек, в том числе 28 детей. Граждан РФ вывезли из анклава в Египет на автобусах.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ рассчитывает на продолжение эвакуации россиян из сектора Газа. По словам пресс-секретаря президента, процесс вывоза людей из этой зоны сопровождается очень напряженной работой.

Египет МЧС РФ Самолеты Россия
13 ноября 2023, 16:02
Телефонные мошенники обманули московских пенсионеров на десять миллионов рублей
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В Москве телефонные мошенники обманули пенсионеров на десять миллионов рублей. Они действовали по старой схеме, передала пресс-служба столичной прокуратуры.

Аферисты выдали себя за сотрудников банка и следователя. Они сообщили супругам, что с их счетов по поддельной доверенности пытаются списать деньги. Для того чтобы это предотвратить, им предложили снять средства и перевести на «безопасные». Таким образом мошенники заполучили более 9,8 миллиона рублей, но не успокоились на этом.

Позже они вновь позвонили и заявили, что черные риэлторы пытаются продать квартиру пенсионеров на улице Климашкина. Тогда супруги обратились в полицию. Пресненская межрайонная прокуратура взяла дело на свой контроль.

Ранее москвичка потеряла более 19 миллионов рублей , поверив телефонным мошенникам.

Москва 2023
13 ноября 2023, 14:50
Корма для животных начнут маркировать с 2024 года
Freepik
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С сентября 2024 года в России запустят обязательную маркировку консервов, ветеринарных препаратов, растительных масел и кормов для животных. Минсельхоз одобрил нововведение, сообщило РИА «Новости».

Маркировку консервов, в том числе мясных, рыбных и овощных, обсудили 18 октября на совещании у зампреда правительства Дмитрия Григоренко. Минсельхоз поддержал запуск маркировки с 1 сентября 2024 года.

Специальный знак появится на продуктах из категорий «Ветеринарные препараты», «Растительные масла», «Корма для животных» в потребительской упаковке и «Консервы». Минсельхозу и Минпромторгу поручили к 1 декабря 2023 года подготовить план эксперимента по введению маркировки детского питания.

В пилотном режиме маркировку консервов , в том числе овощных, запустят с декабря, сообщили «Известия». Оператор системы «Честный знак» Центр развития перспективных технологий заявил, что готов провести эксперимент за свой счет, так как это поможет в борьбе с фальсификатом.

В апреле запустили маркировку пива в кегах и слабоалкогольных напитков в стеклянной и ПЭТ-таре. В январе 2024 года начнут помечать напитки в другой упаковке.

Сельское хозяйство Бизнес Продукты
13 ноября 2023, 14:05
«Все давно улажено». Челябинец с топором защитил дочь от разъяренных мужчин на дороге
«ВКонтакте»
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В поселке РМЗ под Копейском Челябинской области местный житель с топором вышел на защиту своей дочери от толпы разъяренных мужчин, которые пытались попасть к ней в машину. Девушка, на автомобиль которой осуществлялось нападение, рассказала «360» о случившемся.

Дочь челябинца объяснила, что в ходе дорожного конфликта ей угрожали. В итоге она попросила помощи у папы, и он приехал защищать ее. В социальных сетях появился соответствующий видеоролик. Однако там не показали всей картины произошедшего, подчеркнула родственница мужчины.

«Видео вырвано из контекста абсолютно», - поделилась девушка.

Она добавила, что дорожный конфликт давно улажен, а стороны помирились.

«Все давно улажено, все давно примирились. Если бы вот школьница не выложила это видео, не раздули из этого слона, никто бы уже даже сегодня не вспомнил об этом <…> Уже конфликт решен», - заключила женщина.

Ранее в Юго-Восточном округе Москвы неизвестные несколько раз выстрелили в водителя Mercedes и забрали у него сумку с деньгами. Нападавших объявили в розыск.

Челябинская область Машины
13 ноября 2023, 13:57
Суд обязал петербургский стрип-клуб повесить в помещении батареи
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Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск по стриптиз-клубу на Рубинштейна и частично удовлетворил его. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Причиной иска, который подала администрация Центрального района, стала незаконная перепланировка помещения. Его собственники без разрешения снесли перегородки между комнатами, сняли батареи, частично демонтировали стяжки пола и сделали врезку в общедомовые сети водоотведения. Владельцы помещения сдают его в аренду стриптиз-клубу.

Суд обязал собственников в течение трех месяцев с момента вступления решения в законную силу «восстановить схему отопления, демонтировать часть системы водоотведения, восстановить стяжки участка межэтажного перекрытия». Если ответчики не успеют выполнить работы в срок, им придется платить неустойку - три тысячи рублей в день.

В России некоторые ремонтные работы в помещениях необходимо согласовывать. В противном случае есть вероятность нарваться на штраф. К ним относится замена окон, радиаторов домашнего отопления, даже некоторые случаи при установке натяжных потолков.

Санкт-Петербург Суд

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