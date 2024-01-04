04 января 2024, 12:33

Эвакуация жителей после пожара на подстанции в Москве не потребовалась

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После возгорания на трансформаторной подстанции в Москве эвакуация жителей не потребовалась. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе префектуры Северо-Восточного округа столицы.

«Пока эвакуация не требуется, люди остались в своих квартирах. Если появится необходимость, то развернут пункты временного размещения», - заявили в пресс-службе.

Утром в четверг на северо-востоке Москвы произошло возгорание на трансформаторной подстанции. Специалисты начали переключение потребителей районов Северное и Южное Медведково, Бибирево и Отрадное на резервную схему энергоснабжения.

В течение ближайшего времени в соответствии с технологическим графиком переключат еще около 40 домов.

Глава управы района Южное Медведково Константин Климентьев в Telegram-канале уточнил, что для жителей организовали подвоз питьевой воды на Заповедной улице.

Пресс-служба управы района Бибирево уточнила, что пункты выдачи питьевой воды организовали по улицам Плещеева, Белозерской, Пришвина и Лескова.

В распоряжении «360» появились кадры с места ЧП. По предварительной информации, внутри подстанции находилось почти 50 тонн масла.

Пожары Москва
04 января 2024, 12:04
Покупку дешевой квартиры на вторичном рынке сочли опасной
РИА «Новости»
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Покупая квартиру на вторичном рынке, необходимо тщательно проверять документы. В особенности если она стоит значительно дешевле других вариантов, заявил агентству «Прайм» адвокат Кирилл Данилов.

«Низкая цена свидетельствует о том, что с квартирой не все в порядке», - пояснил он.

Такая квартира либо потребует больших вложений на ремонт, либо в ней нельзя жить. Поэтому важно получить архивную выписку из домовой книги, отметил эксперт.

По словам Данилова, выписка из ЕГРН поможет установить, не находится ли она в залоге. Он напомнил, что переход права собственности на жилье к другому лицу не освобождает его от обременения.

Приобретая унаследованную по завещанию квартиру, нужно убедиться, что наследодатель не предоставил права в ней жить человеку, который отказался от наследства. В противном случае по закону покупатель будет обязан его приютить. Чтобы не оказаться в такой ситуации, стоит запросить у продавца копию завещания.

Россиянам посоветовали перед покупкой жилья также обратить внимание на развитость инфраструктуры в этом районе.

Россия Недвижимость
04 января 2024, 10:45
Хлеб пропал с полок супермаркетов в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Жители Екатеринбурга пожаловались в соцсетях на опустевшие прилавки с хлебом в супермаркетах и продуктовых магазинах. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Жительница микрорайона Сортировка рассказала, что в магазинах остались только лепешки. По ее словам, продавцы разводят руками на вопрос, когда привезут свежий хлеб. В другом районе Екатеринбурга - Уралмаше - также сообщили о проблемах с поставками хлеба.

Региональные власти информацию о дефиците хлеба опровергли. В Департаменте информационной политики Свердловской области заявили, что сотрудники Минагропрома ведут ежедневный мониторинг поставок хлебобулочной продукции в магазины. В торговых сетях дефицита нет, хлеб привозят по графику, подытожили в ведомстве.

Ранее россиян предупредили о возможном дефиците лапши быстрого приготовления «Доширак» и перебоях с поставками продуктов для приготовления суши и роллов.

Россия Продукты
04 января 2024, 10:08
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за последние 42 года
РИА «Новости»
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В ночь на 4 января в Москве столбики термометров опустились ниже 27 градусов мороза. Это самая холодная ночь за последние 42 года, сообщил в Telegram-канале специалист «Фобоса» Евгений Тишковец.

По его словам, на базовой метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха составила -27 градусов, что на 15 градусов ниже климатической нормы января.

В век глобального потепления столбики термометров в Москве лишь дважды опускались ниже двадцатиградусной отметки - в 2002 и в 2010 годах. Абсолютный морозный рекорд зафиксировали 4 января 1984 года, когда температура воздуха составила -34 градуса.

В Московской области местами ударили тридцатиградусные морозы. На метеостанции Дмитрова столбики термометров показали -32 градуса.

Тишковец заметил, что следующие ночи будут тоже холодными. Морозы отступят к 9-10 января, температура вернется к климатической норме. Москвичам советуют в такую погоду оставаться дома, проводить на улице можно не более 15 минут.

Погода в Москве
04 января 2024, 09:57
Умерла найденная на дороге в Хабаровском крае тигрица
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Обнаруженная на трассе в Хабаровском крае тигрица скончалась. Об этом сообщила пресс-служба центра «Амурский тигр».

Специалисты отметили, что медики до последнего боролись за жизнь животного, но шансов выжить у него было мало.

Возраст особи составлял около трех лет. Ее нашли в очень истощенном состоянии, однако внешних ранений - переломов и открытых ран - у тигрицы не заметили. Ее кровь отправили на экспертизу, подробности состояния хищника станут известны позже.

Основными причинами, почему тигрица не смогла добывать себе пищу, стали дефицит объектов питания, травма и болезнь. В результате заболевания животное порой утрачивает основные органы чувств, теряет осторожность, выходит на автомобильную трассу и получает ранения.

Тигрицу обнаружили на дороге в Хабаровском крае 2 января. По предварительной информации, ее сбила машина, а виновник уехал с места ДТП.

ДТП Дороги Животные

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