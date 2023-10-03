«Это все фантазии». Россиянам объяснили количество предзаказов на электромобиль «Атом»

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«Машины пока не существует, это макет. И люди действуют, что называется, „по приколу“: а давайте сделаем заказ. А, может быть, идет кампания какая-нибудь в поддержку автомобиля. Где его будут делать, как будут делать, конструкция - все это еще не отработано», - заметил собеседник «360».

Субботин отметил, что пока все остается на уровне «пожелания», которое он, впрочем, одобряет.

«Делать отечественный электромобиль - здорово. Но машины нет, поэтому хоть миллион пусть закажут. Когда она появится - большой вопрос. <…> Пока это фантазии», - заключил эксперт.

«Рано и бессмысленно» Он добавил, что о несуществующем автомобиле можно говорить что угодно: «и мультимедиа размером 25 дюймов, и щиток приборов, рассчитанный на автопилот, и высокая крыша, и большая колесная база, и запас хода 500 тысяч километров».

В связи с этим автоэксперт вспомнил историю с «Е-мобилем» - предзаказов было миллион, а дело тогда и вовсе ограничилось двумя макетами, один из которых разбили, а другой просто выставили на Бульварном кольце в Москве. По словам Субботина, бывший лидер ЛДПР Жириновский ругал финансировавшего проект миллиардера Михаила Прохорова, который «обещал народу автомобиль». То же самое произошло с машиной Marussia, макет которой, собранный во Дворце пионеров, выставили на Тверской и собирали предзаказы.

Говорить о количестве заказов на «Атом» пока тоже «рано и бессмысленно», резюмировал Вячеслав Субботин.

На российский электромобиль «Атом» , который, предположительно, запустят в производство только через два года, уже поступило 36 тысяч предзаказов, то есть первую партию пока не существующих электрокаров забронировали. Вероятнее всего, люди делали это просто «по приколу», а если говорить серьезно, то судить о том, каким будет этот автомобиль, преждевременно, пояснил «360» автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.