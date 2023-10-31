«Это вопрос корпоративный». В Госдуме отреагировали на требование Лукашенко по БелАЭС

По его словам, белорусский лидер всегда защищает интересы своих предприятий. Необходимо разобраться, по каким причинам БелАЭС не ввели в эксплуатацию вовремя, подчеркнул парламентарий.

«Это вопрос корпоративный», - добавил Чепа.

Лукашенко ранее заявил, что по договору Россия должна пойти на уступки и компенсировать белорусской стороне ущерб из-за срывов сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС. При этом глава государства назвал этот вопрос не чрезвычайным и не секретным.

До этого лидер Белоруссии не исключил возможности возведения второй атомной электростанции на территории государства. Предприятие могут разместить на востоке страны.