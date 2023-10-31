31 октября 2023, 16:27

«Это вопрос корпоративный». В Госдуме отреагировали на требование Лукашенко по БелАЭС

unsplash.com
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В требовании президента Белоруссии Александра Лукашенко о компенсации за задержку ввода в эксплуатацию БелАЭС нет политической подоплеки. Такое заявление в беседе с Lenta.ru сделал депутат Госдумы Алексей Чепа.

По его словам, белорусский лидер всегда защищает интересы своих предприятий. Необходимо разобраться, по каким причинам БелАЭС не ввели в эксплуатацию вовремя, подчеркнул парламентарий.

«Это вопрос корпоративный», - добавил Чепа.

Лукашенко ранее заявил, что по договору Россия должна пойти на уступки и компенсировать белорусской стороне ущерб из-за срывов сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС. При этом глава государства назвал этот вопрос не чрезвычайным и не секретным.

До этого лидер Белоруссии не исключил возможности возведения второй атомной электростанции на территории государства. Предприятие могут разместить на востоке страны.

Белоруссия Госдума РФ Александр Лукашенко
31 октября 2023, 19:02
Москва стала лидером среди регионов по уровню цифровой грамотности населения
Сайт мэра и правительства Москвы
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По результатам Всероссийской акции «Цифровой диктант» Москва возглавила список регионов-лидеров по уровню цифровой грамотности. Об этом рассказал советник руководителя столичного департамента информационных технологий Дмитрий Онтоев.

По его словам, индекс цифровой грамотности москвичей составил 7,34 балла из 10 возможных, что на 14% превышает среднее значение по стране. В топ регионов также вошла Республика Карелия с таким же результатом. Следующие места заняли Астраханская и Архангельская области.

Онтоев добавил, что москвичи продемонстрировали свои знания не только по общим вопросам, но и по вопросам об онлайн-сервисах Москвы. Доля правильных ответов на них составила около 70%.

«Такой показатель говорит о том, что москвичи достаточно хорошо ориентируются во всем многообразии цифровых услуг и сервисов города и понимают, как применять их в самых различных жизненных ситуациях», - отметил Онтоев.

Индекс цифровой грамотности составили на основе трех показателей: «Цифровое потребление», «Цифровая безопасность» и «Цифровые компетенции».

Москва заняла первое место по среднему значению уровня цифровых компетенций с результатом 7,28 балла, а также показала высокие оценки по показателям цифровой безопасности и цифрового потребления.

Ранее стало известно о том, что Подмосковье стало лидером России по цифровизации аграрной отрасли.

Технологии Москва 2023
31 октября 2023, 18:12
Ущерб аэропорту Махачкалы после беспорядков оценили в 285 миллионов рублей
unsplash.com
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Сумму ущерба аэропорту Махачкалы после массовых беспорядков оценили в 285 миллионов рублей, и это, возможно, не окончательная сумма. Об этом рассказал депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров в Telegram-канале.

На реконструкцию всего комплекса ранее направили много сил и средств с целью развития туризма и обеспечения дагестанцев рабочими местами, отметил парламентарий. Сейчас оценщики продолжают подсчитывать, во сколько обошлись разрушения в результате протестов.

«Сегодня сумма подсчитанного ущерба уже достигла 285 миллионов рублей», - отметил депутат.

По его словам, участники погромов должны будут возместить материальный ущерб. Их также внесут в черный список аэропорта Махачкалы, подчеркнул Абакаров.

Беспорядки в воздушной гавани произошли 29 октября. Причиной стало прибытие рейса из Израиля. Во время протестов более 20 человек, среди которых правоохранители получили ранения.

Дагестан Протесты
31 октября 2023, 17:37
«Турнир большого города» для киберспортсменов стартовал в Москве
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В Москве начались соревнования среди киберспортсменов в семи компьютерных и мобильных дисциплинах в рамках «Турнира большого города». В них примут участие 3,5 тысячи школьников, студентов колледжей, их родителей и педагогов. Об этом сообщили на официальном портале столичной мэрии.

«Состязания продлятся до 1 декабря. В будние дни они будут проводиться онлайн, а в выходные - очно на базовых площадках», - уточнили в пресс-службе.

Организаторы соревнований добавили, что любой участник может присоединиться к каждому из соревнований, но только в составе одной и той же команды. Итоги в каждой игровой дисциплине подведут в декабре. Победителей и призеров наградят подарками.

Результаты турнира появятся на странице Московской школьной киберспортивной лиги в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко назвал Россию лучшей страной в киберспорте. По его словам, данная форма соревнований стала национальной наравне с футболом и шахматами.

Образование Москва 2023 Киберспорт
31 октября 2023, 17:16
Протоколы о пропаганде ЛГБТ составили на владельца ТНТ Music
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В Таганский суд Москвы поступили четыре административных протокола о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних, которые составили на компанию — учредителя телеканала ТНТ Music ООО «Фонбет ТВ». Об этом ТАСС сообщили представители государственного органа.

В Таганский суд Москвы поступили четыре административных протокола о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних, которые составили на компанию - учредителя телеканала ТНТ Music ООО «Фонбет ТВ». Об этом ТАСС сообщили представители государственного органа.

«В суд поступили четыре протокола по части второй статьи 6.21.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении ООО „Фонбет ТВ“», - уточнили в суде.

По каждому из протоколов телеканалу грозит штраф от одного до четырех миллионов рублей, либо приостановка деятельности на три месяца.

Кроме ТНТ Music компания является учредителем еще двух радиостанций.

Ранее москвичка пожаловалась полицейским на встречу фанатов фурри , заподозрив их в пропаганде ЛГБТ. Молодежь в подозрительных костюмах вызвала беспокойство у пенсионерки.

Суд ЛГБТ Москва 2023

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