«Это страшно, никуда не денешься». Поклонская указала на проблему школьного буллинга

«Это страшно, и никуда его не денешь. Ну, каждый ребенок в школе проходил какие-то издевки. Это школа жизни. Это становление, как маленький мир. Ты от этого никуда не денешься», - сказала она.

Поклонская добавила, что решить эту проблему можно путем проработки новых законов, которые нужно направить на благо детей.

«Но самое главное, на мой взгляд, это персональное отношение преподавателей, воспитателей. Есть психологи, в конце концов, в школах. Должны быть. И чем они занимаются, и как они занимаются. То есть проблема даже не в законах, а в персоналиях. Как на местах люди выполняют свой долг», - отметила советник генпрокурора.

Она добавила, что в этом вопросе ответственность также лежит на родителях, которые должны чувствовать настроение и эмоции ребенка.

«Если у него что-то не ладится, если он закрывается в комнате, обращать на это внимание. Ну, понятное дело, от чужих теть, дядь, психологов, воспитателей особо сильно ты ничего не добьешься», - заключила она.