21 мая 2024, 12:05

«Это страшно, никуда не денешься». Поклонская указала на проблему школьного буллинга

РИА «Новости»
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Проблема со школьным буллингом в России набрала обороты в течение последних пяти лет, ее нужно решать прорабатыванием новых законов. Об этом в интервью 360.ru рассказала советник генпрокурора Наталья Поклонская.

«Это страшно, и никуда его не денешь. Ну, каждый ребенок в школе проходил какие-то издевки. Это школа жизни. Это становление, как маленький мир. Ты от этого никуда не денешься», - сказала она.

Поклонская добавила, что решить эту проблему можно путем проработки новых законов, которые нужно направить на благо детей.

«Но самое главное, на мой взгляд, это персональное отношение преподавателей, воспитателей. Есть психологи, в конце концов, в школах. Должны быть. И чем они занимаются, и как они занимаются. То есть проблема даже не в законах, а в персоналиях. Как на местах люди выполняют свой долг», - отметила советник генпрокурора.

Она добавила, что в этом вопросе ответственность также лежит на родителях, которые должны чувствовать настроение и эмоции ребенка.

«Если у него что-то не ладится, если он закрывается в комнате, обращать на это внимание. Ну, понятное дело, от чужих теть, дядь, психологов, воспитателей особо сильно ты ничего не добьешься», - заключила она.

Дети Школы Наталья Поклонская Буллинг Интервью Натальи Поклонской
21 мая 2024, 12:47
Суды в России стали реже арестовывать обвиняемых и подозреваемых
РИА «Новости»
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В прошлом году суды в России стали реже арестовывать подозреваемых и обвиняемых и чаще назначать принудительные работы вместо колонии. Об этом сообщила председатель Верховного суда Ирина Подносова.

«Суды в 2023 году удовлетворили на 5,9% меньше ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, чем в предыдущем. Всего удовлетворили на 11% меньше ходатайств о продлении меры пресечения удовлетворено», - сказала она на пленарном заседании Совета судей.

Подносова отметила, что суды кассационной и апелляционной инстанции в отношении 11 тысяч лиц отменили обвинительные приговоры и смягчили наказание еще 18 тысячам осужденных.

«Суды начали активнее применять наказание в виде принудительных работ как альтернативу. Их назначали чаще в пять раз, чем в предыдущем году», - добавила председатель Верховного суда.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Госдуме пересмотреть наказания за экономические преступления.

Суд Преступления Россия Владимир Путин
21 мая 2024, 11:28
Поклонская призвала наказать Стерлигова за призыв к домашнему насилию
РИА «Новости»
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Семейные союзы должны строиться на сочетании противоположностей и управляемом конфликте, но не на домашнем насилии. Советник генерального прокурора России Наталья Поклонская дала 360.ru первое большое интервью за два года и призвала наказывать за публичные призывы к порке розгами.

Поклонская заявила, что пары строятся на отзеркаливании - каждый находит в партнере то, чего ему самому не хватает. Абсолютно одинаковым людям, по ее мнению, сложно ужиться вместе.

«Нужен какой-то хоть маленький, хоть минимальный, не то чтобы конфликт, а нормальный, управляемый конфликт. Вот именно управляемый. Когда есть интерес, когда есть какое-то противодействие», - сказала Поклонская.

Насилие в семье Однако экс-прокурор уточнила - речь идет не о домашнем насилии. Она выступила категорически против угнетения и раскритиковала бизнесмена Германа Стерлигова за призывы бить жен розгами.

«То, о чем он говорит публично на камеру и глядя вам в лицо, я считаю, что это нарушение закона - публично призывать к насилию по гендерной принадлежности, обзывать женщин рабами, говорить, что необходимо их бить», - сказала она.

По мнению Поклонской, такие заявления содержат признаки противоправного деяния, и следует ответить на них соответствующим образом. Она сказала, что публично высказанная позиция бизнесмена не соответствует объявленному в России курсу на традиционные ценности и поддержку семьи. Собеседница 360.ru предположила, что многие поддержали его не из одобрения, а из страха затрагивать настолько болезненную тему, и увидела в сложившейся ситуации важное противоречие.

«Мы говорим, что политика нашего государства настроена на то, чтобы женщина приносила деток, традиционной ценности, чтобы семья увеличивалась, чтобы женщина не чувствовала себя в каком-то плохом униженном состоянии и спокойно создавала семью и рожала детей. А если такое отношение со стороны мужчин? Ну как же это так, противоречие», - заявила она.

Поклонская призвала относиться к женщинам уважительно, тогда они захотят рожать больше детей. По ее мнению, пропагандирование неравного отношения и унижения женщин противоречит позиции президента России Владимира Путина.

Принцип отзеркаливания Мир, по ее мнению, устроен, как компьютерная программа - на основе бинарной системы. Поклонская заявила, что на противодействии черного и белого, хорошего и плохого рождалось что-то новое. Она заявила, что так происходит не только на глобальном уровне, но и в отношениях между людьми.

Дети Семья Женщины Интервью Мужчины Избиения Наталья Поклонская
21 мая 2024, 08:35
Лишенным гражданства России позволят оставаться в стране до 90 дней
РИА «Новости»
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МВД России подготовило законопроект, который позволит лишенным гражданства людям оставаться на территории страны от 15 до 90 дней. Об этом сообщили «Известия».

Согласно информации источника, документ уже получил одобрение кабинета министров. В случае его принятия родственники проживающих в пределах бывших территорий СССР или Российской империи смогут в упрощенном порядке получать вид на жительство.

Кроме того, документ предлагает сохранить привилегии для ценных специалистов, им разрешат оформлять вид на жительство без получения разрешения на временное проживание. Кроме того, им увеличат срок на осуществление трудовой деятельности - до года с шести месяцев по определенной специальности.

В России осенью 2023 года вступил в силу закон, согласно которому людей с приобретенным гражданством России могут лишить его в случае совершения уголовных преступлений, в том числе за дискредитацию армии и фейки в отношении Вооруженных сил.

Ранее строителя-камерунца депортировали из России за поддержку террористов.

Законы МВД РФ Россия
21 мая 2024, 08:34
Глава СПЧ предложил запретить носить никабы в России
РИА «Новости»
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В России следует ввести запрет на ношение никаба. О необходимости такой меры в интервью «Парламентской газете» заявил глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев.

«Сейчас даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены», - указал собеседник издания.

Конкретные государства, где бы действовал такой запрет, глава СПЧ не назвал. Вопрос об этом он намерен обсудить с представителями ислама и губернаторами.

«Но предварительно обозначу свою позицию: считаю, что никабы в России должны быть запрещены», - подчеркнул Фадеев.

Также Фадеев затронул вопрос о строительстве мечетей в России. По его мнению, часто оно вызывает недовольство местных жителей в силу того, что инициатива исходит в основном от трудовых мигрантов, а не от мусульман, которые живут в стране столетиями.

Ислам

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