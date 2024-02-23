23 февраля 2024, 11:06

«Это справедливо». Путин пообещал проработать изменения в расчетах суточных для транспорта

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Президент Владимир Путин поручил исправить шкалу расчета суточных в автомобильной отрасли. Об этом президент сообщил на встрече с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями грузового транспорта.

Один из мужчин пожаловался главе государства, что с 1 января суточные в России составляют 700 рублей, при том как на обед уходит минимум 500 рублей в день. За границей оплата работы выше более чем в три раза.

«Справедливо поменять эту шкалу в соответствии с особенностями вашей работы», - сказал Путин.

Президент также спросил у вице-премьера Марата Хуснуллина, тоже находящегося в командировке, сколько суточные составляют у него. Тот ответил, что в правительстве «побольше».

«Я не случайно спросил, потому что, насколько я помню, у нас единый подход ко всем суточникам: и у тех, кто работает на транспорте, и у других работников - у всех одинаковая сумма», - отметил Путин.

Ранее президент поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Российский лидер назвал праздник одним из самых почитаемых в стране и отметил, что он стал народным. Путин пожелал российским бойцам крепкого здоровья и новых успехов на благо Родины.

Россия Работа Владимир Путин
23 февраля 2024, 11:07
Путин ознакомился с возможностями телемедицины в чувашском селе
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент Владимир Путин побывал в новом фельдшерско-акушерском пункте в селе Рындино в Чувашии и ознакомился с его работой. Об этом сообщило РИА «Новости».

Путину рассказали, что благодаря новой системе повышения доступности лекарств местным жителям не приходится ездить за медикаментами в райцентр. Все необходимые препараты отпускает непосредственно фельдшер.

В новом ФАП главе государства также продемонстрировали, как проходят телемедицинские консультации. На связь с фельдшером вышла участковый врач и терапевт Анна Владимировна из районной больницы, которая ответила на вопросы российского лидера.

Путин также проверил новый процедурный кабинет, в котором врач может оказывать местным жителям неотложную медицинскую помощь и проводить профилактические осмотры.

Ранее глава государства провел встречу с жителями одного из городов Чувашии. Несмотря на мороз, люди собрались и ждали проезда президентского кортежа. Местные жители поблагодарили Путина и выразили ему свою поддержку.

Здравоохранение Больницы Лекарства Врачи Медицина Владимир Путин Чувашия Телемедицина
23 февраля 2024, 09:57
Володин пожелал защитникам Отечества новых побед на благо России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
День защитника Отечества является отражением героической истории России, жители которой отстаивали свободу и независимость страны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что сегодня этот праздник особенно важен, так как российские военнослужащие с оружием в руках защищают свою Родину, мирных граждан и будущее страны.

«Поздравляю с Днем защитника Отечества. С праздником! Здоровья и новых побед на благо России!» - процитировали Володина на сайте Госдумы.

Ранее с праздником россиян поздравил президент Владимир Путин. По его словам, День защитника Отечества широко отмечается в стране и является почитаемой праздничной датой. Этот праздник показывает уважение россиян к военнослужащим и всем, кто защищает суверенитет страны и безопасность ее граждан, добавил Путин.

Глава государства пожелал защитникам Отечества крепкого здоровья и успехов, а также направил теплые поздравления семьям и близким военных.

Праздники Россия История Армия 23 февраля
23 февраля 2024, 08:30
«Антироссийский порыв». Захарова — о решении Литвы ограничить высадку пассажиров из поездов
Читайте нас в: Google Новости
Россия будет добиваться от Литвы и Евросоюза выполнения политических и правовых обязательств по пассажирскому и грузовому транзиту в Калининград. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Власти Литвы решили запретить посадку и высадку пассажиров на железнодорожных станциях Кена и Кибартай. Дипломат назвала это очередной попыткой создать россиянам трудности.

«Надо сказать, что такое бывало и в прошлом, причем в своем антироссийском порыве литовцы не задумываются об интересах своих собственных граждан», - сказала Захарова.

Представитель дипведомства напомнила, что российские поезда, следующие в Калининград через Литву, не останавливаются в этой стране для высадки и посадки пассажиров.

Ранее россияне, имевшие вид на жительство или гражданство стран Евросоюза, могли выйти на литовских станциях. С марта у них такой возможности больше не будет. Но как отмечала Захарова, на россиянах, которые едут на поездах в Калининградскую область по упрощенному проездному документу, решение не отразится.

Ранее Литва официально выразила протест временному поверенному в делах России из-за объявления литовских политиков в розыск. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил, что объявленные в розыск члены правительства Литвы действовали враждебно против России и исторической памяти.

Литва Россия Евросоюз Поезда Калининград
23 февраля 2024, 03:01
«Не давать поблажек». Ярошенко озвучил главные правила выживания в иностранной тюрьме
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Россия своих не бросает, об этом должен помнить каждый гражданин страны, попавший в беду за границей. Отсидевший 12 лет в американской тюрьме летчик Константин Ярошенко на стриме «360» с Аксиньей Гурьяновой заявил: чтобы выжить в иностранной тюрьме, нужно гордиться тем, что ты русский и не давать никому поблажки.

Правила выживания Ярошенко рассказал, что в американской тюрьме он был единственным гражданином Российской Федерации. Помимо него, сроки отбывали несколько русскоговорящих американцев. Летчик отметил, что в тюрьме много правил, как надо выживать.

«Нельзя трогать чужое, это табу. Нельзя трогать письма, продукты питания. Это все тоже жестко карается», - рассказал Ярошенко Аксинье Гурьяновой.

Летчик заявил, что нужно «смотреть по обстановке». Но в любом случае «верить в свою Родину и не сдаваться».

Вера в Россию Чтобы не попасть в беду, Ярошенко первым делом посоветовал не вылетать за пределы Российской Федерации, а тем более не посещать недружественные страны.

«Если человек не криминальный, в себе уверен, он должен знать, что за ним стоит огромная, мощная страна, и мы своих не бросаем. Он должен знать, что всегда ему помогут и за него будут бороться», - подчеркнул собеседник Гурьяновой.

Ярошенко отметил, что российский МИД проводит огромную работу по всему миру в борьбе за права граждан РФ. Любой россиянин должен твердо знать, что за него будут бороться.

Если все же угодили в тюрьму в чужом государстве, то вести себя нужно достойно. И самое главное, гордиться, что ты россиянин, заявил Ярошенко.

Тюрьмы Россия Патриотизм

Новости по теме