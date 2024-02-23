«Это справедливо». Путин пообещал проработать изменения в расчетах суточных для транспорта

Один из мужчин пожаловался главе государства, что с 1 января суточные в России составляют 700 рублей, при том как на обед уходит минимум 500 рублей в день. За границей оплата работы выше более чем в три раза.

«Справедливо поменять эту шкалу в соответствии с особенностями вашей работы», - сказал Путин.

Президент также спросил у вице-премьера Марата Хуснуллина, тоже находящегося в командировке, сколько суточные составляют у него. Тот ответил, что в правительстве «побольше».

«Я не случайно спросил, потому что, насколько я помню, у нас единый подход ко всем суточникам: и у тех, кто работает на транспорте, и у других работников - у всех одинаковая сумма», - отметил Путин.

Ранее президент поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Российский лидер назвал праздник одним из самых почитаемых в стране и отметил, что он стал народным. Путин пожелал российским бойцам крепкого здоровья и новых успехов на благо Родины.