«Это развод». Бакальчук развеяла слухи о «рейдерском захвате» Wildberries
Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла слухи о рейдерском захвате компании. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Бакальчук подчеркнула, что изменения в фирме с самого начала согласовали с ее мужем Владиславом. Он лично присутствовал на презентации новой структуры объединенной компании.
«Это не рейдерский захват. Это развод», - заявила женщина.
Она сообщила, что коммерческий директор компании Russ Борис Пешняк объединит опыт двух команд для создания новых уникальных продуктов для партнеров. Ему в этом помогут директор рекламной платформы Wildberries Людмила Марлье и директор по продажам Russ Юрий Усольцев.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Wildberries пытались захватить «рейдеры» после того, как жена Бакальчука ушла из дома.