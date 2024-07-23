«Это развод». Бакальчук развеяла слухи о «рейдерском захвате» Wildberries

Бакальчук подчеркнула, что изменения в фирме с самого начала согласовали с ее мужем Владиславом. Он лично присутствовал на презентации новой структуры объединенной компании.

«Это не рейдерский захват. Это развод», - заявила женщина.

Она сообщила, что коммерческий директор компании Russ Борис Пешняк объединит опыт двух команд для создания новых уникальных продуктов для партнеров. Ему в этом помогут директор рекламной платформы Wildberries Людмила Марлье и директор по продажам Russ Юрий Усольцев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Wildberries пытались захватить «рейдеры» после того, как жена Бакальчука ушла из дома.