«Штормовое предупреждение продлили: сильный снег и ледяной дождь до 13:00 в Москве. Это опасное явление», - подчеркнул он.

Вильфанд добавил, что за минувшую ночь в столице выпало рекордное количество осадков впервые за 45 лет, - до 20 миллиметров. На ВДНХ - это 12 миллиметров, на Балчуге -15 миллиметров, а на метеостанции МГУ зафиксировали 18 миллиметров осадков.

Он добавил, что такие показатели превысили норму примерно в 3,5 раза.

При таких погодных условиях спасатели порекомендовали водителям во время поездок снизить скорость, а дистанцию от впереди идущих машин увеличить. Также пешеходам посоветовали обходить рекламные конструкции и дорожные знаки, а при возможности оставаться дома.