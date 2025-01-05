«Это неизбежно». Вассерман спрогнозировал дату возрождения СССР

«Возрождение СССР в том или ином виде - это не надежды, а неизбежность», - заявил эрудит.

Вассерман пояснил значение формулы, что все империи рано или поздно разваливаются. По его словам, это относится к колониальным империям, объединяющим под одним управлением регионы, находящиеся на большом расстоянии друг от друга.

С континентальными империями иная ситуация. Если они и разваливаются по какой-то причине, то довольно скоро восстанавливаются. И Россия является классическим примером такого государственного образования.

За свою историю она уже не раз переживала подобные процессы, но в итоге не просто восстанавливалась, но причем в большем размере и в лучшем виде, чем была до развала.

Если говорить о сроках возрождения СССР, то депутат пояснил, что точно тут не ответить. Это может произойти и в 2025 году, но, возможно, «придется еще пару лет потерпеть».

Ранее Вассерман высказался о судьбе Сирии после свержения Башара Асада, полагая, что страну ждет судьба Ливии.