«Это не тенденция». Песков — об отмене передачи российских активов Danone Росимуществу
Решение по отмене передачи российских активов Danone Росимуществу не задает общего тренда для подобных случаев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что каждая ситуация рассматривается индивидуально, сообщило РИА «Новости».
«Каждое решение, естественно, это отдельная ситуация. Это связано с такой целесообразностью, и каких-то иных комментариев мы давать не будем», - указал официальный представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что речи о какой-то общей тенденции быть не может, потому что каждая ситуация рассматривается отдельно.
«Взвешиваются все условия, и конкретная ситуация, в которой приняли решение», - добавил пресс-секретарь главы государства.
Ранее Владимир Путин отменил передачу во временное управление Росимущества российских активов Danone. Указ об этом появился на портале официального опубликования правовых актов.