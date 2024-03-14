14 марта 2024, 13:07

«Это не тенденция». Песков — об отмене передачи российских активов Danone Росимуществу

РИА «Новости»
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Решение по отмене передачи российских активов Danone Росимуществу не задает общего тренда для подобных случаев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что каждая ситуация рассматривается индивидуально, сообщило РИА «Новости».

«Каждое решение, естественно, это отдельная ситуация. Это связано с такой целесообразностью, и каких-то иных комментариев мы давать не будем», - указал официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что речи о какой-то общей тенденции быть не может, потому что каждая ситуация рассматривается отдельно.

«Взвешиваются все условия, и конкретная ситуация, в которой приняли решение», - добавил пресс-секретарь главы государства.

Ранее Владимир Путин отменил передачу во временное управление Росимущества российских активов Danone. Указ об этом появился на портале официального опубликования правовых актов.

Дмитрий Песков Россия Бизнес Владимир Путин
14 марта 2024, 11:26
Торговая сеть в России останется без Alpen Gold
Global Look Press
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Крупный мировой производитель кондитерских изделий Mondelez International отказался от поставок продукции в магазины российской сети «Лента» из-за разногласий по закупочным ценам. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ретейлера.

«Наши партнеры в результате переговоров отказались от поставок по предложенным закупочным ценам, которые могли стать выгодными для покупателей», - отметили в пресс-службе.

Таким образом, в «Ленту» перестанут завозить продукцию Dirol, Oreo, Milka и Alpen Gold.

Mondelez International является одним из самых крупных производителей продуктов питания и кондитерских изделий в мире со штаб-квартирой в Иллинойсе. Среди наиболее известных брендов корпорации - жевательная резинка Dirol, печенье Oreo, шоколад Alpen Gold и Milka.

В марте 2022 года Mondelez International объявила о сокращении инвестиционной и рекламной деятельности в России.

Питание Россия Магазины Продукты
14 марта 2024, 09:29
Народная артистка РСФСР Наталия Касаткина скончалась в 89 лет
РИА «Новости»
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Руководитель Московского театра классического балета, народная артистка РСФСР Наталия Касаткина скончалась на 90-м году жизни. Об этом «360» сообщила ее помощница Валентина Бурьянова.

По словам Бурьяновой, Касаткиной не стало поздним вечером 13 марта.

«Ей стало плохо, отвезли в клинику Склифосовского. Она скоропостижно скончалась в 22:20, вот так все случилось. Когда будут похороны мы еще не знаем, еще не обсуждали. В июне у нее должен был быть юбилей, 90-летие. Собирались праздновать широко, всем миром. Она была жемчужиной русского балета», - поделилась собеседница.

Точную причину смерти артистки она не назвала. Помощница добавила, что дата и место прощания будут объявлены позднее.

Наталия Касаткина - москвичка, она окончила Московское хореографическое училище, после чего танцевала в Большом театре. В шестидесятых артистка стала работать балетмейстером и сценаристом. С 1977 года вместе со своим мужем Владимиром Василевым она возглавила Концертный ансамбль «Классический балет». Звание народной артистки ей присвоили в 1984 году.

В декабре в Киеве умерла народная артистка СССР, балерина Татьяна Таякина.

Театры
14 марта 2024, 08:34
Россиян спросили о запрете выплат по авторским правам артистам-иноагентам
РИА «Новости»
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал опрос о введении законодательного запрета на выплаты иностранным агентам по авторским и смежным правам. Мнением пользователей он поинтересовался в своем Telegram-канале.

Володин уточнил, что речь идет об артистах, музыкантах и писателях, которые покинули Россию из-за рубежа «поливают грязью страну».

На момент написания новости в опросе приняли участие 16,2 тысячи человек. Большинство из них (90%) проголосовали за введение такого запрета. Отрицательно ответили 7% респондентов, еще 3% выбрали вариант «все равно».

В начале марта спикер Госдумы обращал внимание на эффективность закона о запрете рекламы у иноагентов.

«Кто-то уже объявил о закрытии проекта, другие - сокращают штаты своих редакций», - отметил он.

Тогда Володин также обратил внимание на поступающие предложения запретить выплачивать вознаграждение по авторским и смежным правам иноагентам, которые занимаются дискредитацией ВС России.

«Недопустимо кормить негодяев, поливающих грязью Россию, перечисляя им деньги за счет наших граждан», - подчеркнул политик.

Госдума РФ Музыка Литература Иноагенты Шоу-бизнес
14 марта 2024, 03:16
Новгородского фермера накажут за издевательство над коровами
Freepik
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Новгородский фермер содержала коров в большом количестве навоза. Теперь ей грозит уголовная ответственность, сообщила пресс-служба регионального Минсельхоза.

Видео, в котором корова и теленок на ферме по шею утопают в навозе, опубликовали в группе «ЧП 53 Великий Новгород. Новости». По словам автора поста, в деревне Осташево Мошенского округа скот заживо гниет и гибнет. После этого природоохранная прокуратура области назначила проверку.

Выяснилось, что на ферме разводят крупный рогатый скот айрширской породы. В 2023 году представители администрации неоднократно выезжали в коровник из-за нарушений. Глава хозяйства их не устраняла.

При обследовании фермы специалисты обнаружили большое количество неубранного навоза. По итогам проверки будут приняты жесткие меры к виновным, вплоть до уголовной ответственности, указали в ведомстве.

В Хакасии ранее подростки жестоко убили собаку , издевательства они снимали на видео.

Животные Фермеры

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