«Это не штраф». В ГД предложили ввести налог на бездетность

По его словам, у семейных людей жизненная ситуация объективно хуже, они нуждаются в деньгах. При этом неважно, по каким причинам у пары нет детей. Люди все равно должны платить в казну.

«Налог - это не штраф, то есть налог - это перераспределение денег. Все государство - это налоги, перераспределяет деньги в пользу нуждающихся», - сказал Федоров.

Если в России хотят получить хорошие результаты в области демографии, необходимо ввести более жесткую форму налога, добавил он.

Федоров уже выступал с такой инициативой в 2023 году. Он заявлял, что мера поможет стимулировать рождаемость в стране.

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