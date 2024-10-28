«Это нарушение». Запрет ношения религиозной одежды в школах под Владимиром раскритиковали

Аббясов напомнил, позицию уже сформировали в Духовном управлении мусульман Российской Федерации.

«Мы живем в многонациональном, многорелигиозном обществе, и я думаю, что, наверное, чиновники не совсем правильно отреагировали на эту ситуацию», - отметил муфтий.

Он добавил, что в то же время в кабинетах директоров и других педагогов часто можно встретить иконы.

«Требования властей Владимирской области, запрещающие ношение в школах хиджаба, являющегося неотъемлемым религиозным атрибутом мусульманок, противоречит положениям конституции Российской Федерации. <…> Я знаю, что, в целом, во многих школах Москвы, Московской области, других регионов к этому спокойно относятся, и каких-то ущемлений религиозных прав нет. На учебу это никак не влияет. Надо учитывать, что у нас многонациональное, многорелигиозное общество, и конституция Российской Федерации гарантирует каждому свободу совести и религиозного вероисповедания», - резюмировал муфтий Подмосковья.

Требования к внешнему виду школьников во Владимирской области скорректировали в региональном Минобразования. Документ опубликовали 22 октября.