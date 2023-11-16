16 ноября 2023, 13:32

«Это какая-то ерунда». Сообщение о его розыске ресторатора Орлова удивило его окружение

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Основателя сетей «Тануки» и «Ерш» Александра Орлова объявили в федеральный розыск по уголовной статье. В окружении бизнесмена эта информация вызвала шок и недоумение, рассказал источник «360».

По словам собеседника, ресторатор запомнился работникам как честный и трудолюбивый организатор, не способный пойти на преступление.

«Он шикарный человек и отличный руководитель, поэтому все, что там происходит - это какая-то ерунда», - отметил источник.

Он добавил, что как организатор Орлов показал себя с лучших сторон.

«В плане работодателя он является для меня примером в работе», - уточнил собеседник «360».

По информации СМИ, бизнесмена разыскивают в связи с расследованием дела о «причинении особо крупного ущерба организованной группой». Его коллега Егор Ваганов рассказал, что Орлов давно жил в Киеве и занимался инвестициями в Дубае. По его мнению, предприниматель был прекрасным руководителем.

Уголовное дело Преступления Бизнес Рестораны
16 ноября 2023, 14:00
Россияне заключили рекордное число сделок с недвижимостью в Испании за 10 лет
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В первой половине 2023 года россияне бросились покупать жилье в Испании и побили 10-летний рекорд по сделкам. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Центра статистической информации нотариата королевства.

С января по июнь число сделок по купле-продаже испанской недвижимости среди россиян выросло на 50,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 2137. Показатель приблизился к пиковым значениям, которые зафиксировали во втором полугодии 2013 года.

При этом россияне чаще покупают недвижимость в Испании, чем продают. Лидерами среди иностранцев по числу сделок с квартирами и домами в европейской стране остаются британцы. За ними следуют жители ФРГ и Марокко.

Ранее сообщалось, что россияне стали основными покупателями жилой недвижимости у крупного застройщика в Дубае. Спрос на объекты в ОАЭ вырос еще в феврале 2022 года. Многие брокеры в тот период переехали в страну и сменили вектор продаж на Дубай.

Россия Недвижимость Испания
16 ноября 2023, 13:35
Москвичей пригласили в кружки и секции в парках культуры и отдыха
Сайт мэра и правительства Москвы
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В московских парках культуры и отдыха регулярно проводят занятия для горожан. Большинство из них — бесплатные, но в кружки и секции нужна предварительная запись. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

В московских парках культуры и отдыха регулярно проводят занятия для горожан. Большинство из них - бесплатные, но в кружки и секции нужна предварительная запись. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Для посетителей парков проводят групповые занятия по 400 направлениям, в том числе по истории, естественным наукам и иностранным языкам. Самых маленьких приглашают в кружки, где можно рисовать и делать аппликации, а гостей постарше ждут на лекциях по культурологии и танцевальных мастер-классах», - рассказала она.

Например, в Измайловском парке до 24 декабря будет работать кружок «Увлекательная наука», а в «Кузьминках» - культурная секция и развивающие занятия для детей. А для желающих изучить иностранные языки работает кружок в парке имени Прямикова.

Записаться на различные занятия могут не только москвичи, но и жители области через портал госуслуг.

Москва 2023 Парки
16 ноября 2023, 12:38
Помощницу воспитателя обвинили в травмировании девочки в детсаду в Люберцах
РИА «Новости»
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В образовательном центре в Люберцах девочка упала с игрового элемента и получила серьезные травмы. В причинении вреда по неосторожности обвинили 21-летнюю помощницу воспитателя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Подмосковья.

В июле девушка работала помощником воспитателя в образовательном центре. Она присматривала за детьми во время прогулки на площадке. Одна из девочек 2015 года рождения упала с крыши игрового элемента в виде автобуса. В результате чего она получила травмы.

В случившемся обвинили молодую девушку. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за некачественного выполнения своей работы.

«В Люберцах в суд направлено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью малолетней по неосторожности», - указали в прокуратуре.

В Москве школьница сломала четыре позвонка на тренировке по конному спорту. Она упала с лошади, в это время тренер сидела на трибуне, тогда как должна была находиться в манеже.

Люберцы Дети Детские сады
16 ноября 2023, 12:24
«Активные граждане» Москвы выберут программу мероприятий Северного речного вокзала
Сайт мэра и правительства Москвы
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В проекте «Активный гражданин» открылось голосование, участники которого выберут мероприятия, которые пройдут на Северном речном вокзале в 2024 году. Об этом сообщил глава дептранса столицы Максим Ликсутов.

Москвичи смогут выбрать до пяти вариантов из 10 предложенных форматов - мастер-классов, открытых тренировок, лекций, выставок и других.

«После реставрации в 2020 году Северный речной вокзал стал одним из самых популярных мест отдыха у москвичей и гостей столицы», - отметил заммэра.

В 2020 году обновленный вокзал назвали лучшим проектом конкурса «Московская реставрация». В текущем году там уже прошли различные мероприятия, включая Красочный забег в честь дня города, празднование Дня Государственного флага России и другие важные события.

Речные вокзалы столицы стали популярными общественными пространствами среди москвичей. В сентябре их посетили около 300 тысяч человек.

Отдых Москва 2023 Максим Ликсутов

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