«Это какая-то ерунда». Сообщение о его розыске ресторатора Орлова удивило его окружение
Основателя сетей «Тануки» и «Ерш» Александра Орлова объявили в федеральный розыск по уголовной статье. В окружении бизнесмена эта информация вызвала шок и недоумение, рассказал источник «360».
По словам собеседника, ресторатор запомнился работникам как честный и трудолюбивый организатор, не способный пойти на преступление.
«Он шикарный человек и отличный руководитель, поэтому все, что там происходит - это какая-то ерунда», - отметил источник.
Он добавил, что как организатор Орлов показал себя с лучших сторон.
«В плане работодателя он является для меня примером в работе», - уточнил собеседник «360».
По информации СМИ, бизнесмена разыскивают в связи с расследованием дела о «причинении особо крупного ущерба организованной группой». Его коллега Егор Ваганов рассказал, что Орлов давно жил в Киеве и занимался инвестициями в Дубае. По его мнению, предприниматель был прекрасным руководителем.