«Это какая-то ерунда». Сообщение о его розыске ресторатора Орлова удивило его окружение

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По словам собеседника, ресторатор запомнился работникам как честный и трудолюбивый организатор, не способный пойти на преступление.

«Он шикарный человек и отличный руководитель, поэтому все, что там происходит - это какая-то ерунда», - отметил источник.

Он добавил, что как организатор Орлов показал себя с лучших сторон.

«В плане работодателя он является для меня примером в работе», - уточнил собеседник «360».

По информации СМИ, бизнесмена разыскивают в связи с расследованием дела о «причинении особо крупного ущерба организованной группой». Его коллега Егор Ваганов рассказал, что Орлов давно жил в Киеве и занимался инвестициями в Дубае. По его мнению, предприниматель был прекрасным руководителем.