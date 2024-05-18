Когда можно забрать деньги из НПФ? Одним из самых часто задаваемых стал вопрос о получении выплат. По словам Шахлевича, период выплат каждый может выбрать при заключении договора с негосударственным пенсионным фондом, однако есть нюанс - должно быть основание.

«Основание означает, что прошло пятнадцать лет или человек достиг пенсионного возраста: женщины - 55 лет, мужчины - 60. Это законное право гражданина выбирать из двух возможностей: либо пожизненные выплаты, либо после истечения оговоренного в договоре срока, но не менее 15 лет», - рассказал финансист.

Он добавил, что в момент заключения договора список выплатных периодов можно расширить по договоренности с негосударственным пенсионным фондом.

Ольга Шишлянникова, в свою очередь, пояснила, что для взносов, внесенных самостоятельно, предусмотрены неограниченные разовые выплаты, но это касается только тех средств, которые не относятся к пенсионным или софинансируемым государством средств.

Как выбрать негосударственный пенсионный фонд? Не менее важные вопросы, которые задали россияне экспертам - как правильно выбрать НПФ, везде ли одинаковые условия или программы каждого из них отличаются? На них ответил президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. По его словам, всего на рынке представлены 36 фондов, и все они имеют право работать с клиентами, так соблюли все требования законодательства. Работа ведется в рамках контроля, который осуществляет Банк России.

Однако перед тем, как заключить договор с НПФ, стоит внимательно ознакомиться с условиями.

«Вот это тоже самое, что и финансовая грамотность. Я порекомендовал бы гражданам не упрощать процесс выбора, реагируя только на какую-то массовость представления того или иного негосударственного пенсионного фонда, а внимательно посмотреть на сайтах, выбрать условия. Это не сложно и не займет много времени», - пояснил Беляков.

Кто гарантирует сохранность вкладов? И, конечно, главное - вопрос безопасности вкладов. Если вклады застрахованы, то кто именно гарантирует непрерывность выплат в случае форс-мажорных ситуаций? На этой теме подробно остановилась директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова. Она отметила, что гарантом сохранности накоплений выступает Ассоциация страхования вкладов.

«У нее хранятся денежные средства, которые вносятся. У ассоциации есть также несколько портфелей, в которых формируются отдельно друг от друга средства, направленные на страхование вкладов, на обязательное пенсионное страхование и негосударственное пенсионное обеспечение. Это система государственного страхования. Если произойдут какие-то неблагоприятные события по выплате средств, нести ответственность будет ассоциация, а Банк России выступит главным кредитором этой организации», - пояснила Шишлянникова.

Сергей Беляков подчеркнул, что каждый россиянин может, откладывая совсем небольшие суммы каждый месяц, в будущем накопить солидный капитал, а надежность вложенных средств гарантирует государство.

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Программа долгосрочных сбережений , которая стартовала в России в январе, вызвала большой интерес у жителей страны. И неудивительно, ведь тот, кто переведет свои деньги в негосударственные пенсионные фонды, в будущем сможет получить множество бонусов - это не только возможность наслаждаться безбедной жизнью на пенсии, но и оставить внукам накопленные средства. На самые волнующие вопросы по работе проекта ответили замглавы департамента финансовой политики Минфина России Павел Шахлевич, президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков и директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова.