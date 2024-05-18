18 мая 2024, 19:40

«Это финансовая грамотность». Эксперт Беляков — о выборе НПФ

Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости

Программа долгосрочных сбережений, которая стартовала в России в январе, вызвала большой интерес у жителей страны. И неудивительно, ведь тот, кто переведет свои деньги в негосударственные пенсионные фонды, в будущем сможет получить множество бонусов — это не только возможность наслаждаться безбедной жизнью на пенсии, но и оставить внукам накопленные средства. На самые волнующие вопросы по работе проекта ответили замглавы департамента финансовой политики Минфина России Павел Шахлевич, президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков и директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова.

Когда можно забрать деньги из НПФ? Одним из самых часто задаваемых стал вопрос о получении выплат. По словам Шахлевича, период выплат каждый может выбрать при заключении договора с негосударственным пенсионным фондом, однако есть нюанс - должно быть основание.

«Основание означает, что прошло пятнадцать лет или человек достиг пенсионного возраста: женщины - 55 лет, мужчины - 60. Это законное право гражданина выбирать из двух возможностей: либо пожизненные выплаты, либо после истечения оговоренного в договоре срока, но не менее 15 лет», - рассказал финансист.

Он добавил, что в момент заключения договора список выплатных периодов можно расширить по договоренности с негосударственным пенсионным фондом.

Ольга Шишлянникова, в свою очередь, пояснила, что для взносов, внесенных самостоятельно, предусмотрены неограниченные разовые выплаты, но это касается только тех средств, которые не относятся к пенсионным или софинансируемым государством средств.

Как выбрать негосударственный пенсионный фонд? Не менее важные вопросы, которые задали россияне экспертам - как правильно выбрать НПФ, везде ли одинаковые условия или программы каждого из них отличаются? На них ответил президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. По его словам, всего на рынке представлены 36 фондов, и все они имеют право работать с клиентами, так соблюли все требования законодательства. Работа ведется в рамках контроля, который осуществляет Банк России.

Однако перед тем, как заключить договор с НПФ, стоит внимательно ознакомиться с условиями.

«Вот это тоже самое, что и финансовая грамотность. Я порекомендовал бы гражданам не упрощать процесс выбора, реагируя только на какую-то массовость представления того или иного негосударственного пенсионного фонда, а внимательно посмотреть на сайтах, выбрать условия. Это не сложно и не займет много времени», - пояснил Беляков.

Кто гарантирует сохранность вкладов? И, конечно, главное - вопрос безопасности вкладов. Если вклады застрахованы, то кто именно гарантирует непрерывность выплат в случае форс-мажорных ситуаций? На этой теме подробно остановилась директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова. Она отметила, что гарантом сохранности накоплений выступает Ассоциация страхования вкладов.

«У нее хранятся денежные средства, которые вносятся. У ассоциации есть также несколько портфелей, в которых формируются отдельно друг от друга средства, направленные на страхование вкладов, на обязательное пенсионное страхование и негосударственное пенсионное обеспечение. Это система государственного страхования. Если произойдут какие-то неблагоприятные события по выплате средств, нести ответственность будет ассоциация, а Банк России выступит главным кредитором этой организации», - пояснила Шишлянникова.

Сергей Беляков подчеркнул, что каждый россиянин может, откладывая совсем небольшие суммы каждый месяц, в будущем накопить солидный капитал, а надежность вложенных средств гарантирует государство.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Программа долгосрочных сбережений , которая стартовала в России в январе, вызвала большой интерес у жителей страны. И неудивительно, ведь тот, кто переведет свои деньги в негосударственные пенсионные фонды, в будущем сможет получить множество бонусов - это не только возможность наслаждаться безбедной жизнью на пенсии, но и оставить внукам накопленные средства. На самые волнующие вопросы по работе проекта ответили замглавы департамента финансовой политики Минфина России Павел Шахлевич, президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков и директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова.

Банки Выплаты в России Деньги
18 мая 2024, 17:40
«Делом доказываем». Ротенберг назвал Россию лидером в организации детских турниров по хоккею
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Россия стала лидером по организации детских хоккейных турниров. Такое заявление сделал первый вице-президент Федерации хоккея страны, главный тренер СКА Роман Ротенберг на открытии соревнований в Красногорске.

Ротенберг отметил, что очень важно проводить такие детские турниры, куда приглашают лучшие команды со всей России. Он отметил, что благодаря спонсорам и партнерам в Подмосковье построена инфраструктура мирового уровня.

«Самые лучше хоккейные дворцы для детей», - подчеркнул он.

Вице-президент Федерации хоккея РФ высказался о строительстве уникальных спортивных объектов.

«Конечно, мы хотим, чтобы была поддержки от Министерства спорта и государства в целом. Но мы хотим своей работой показать, что мы можем строить катки, проводить такие турниры, которые по своему уровню лучше, чем в Канаде и США», - сказал Ротенберг.

Россия - страна номер один в мире по организации турниров по детскому хоккею, уверен Ротенберг. По его мнению, это подтвердит любой, кто побывает на соревнованиях.

«Мы это делом доказываем», - заявил он.

За «Кубок Юнисон» в Подмосковье сразятся восемь команд с игроками не старше 10 лет: «Ак Барс» из Казани, «Армия СКА» и «СКА-Стрельна» из Санкт-Петербурга, московские «Динамо» и «Красная Машина Юниор», «Лада» из Тольятти, «Металлург» из Магнитогорска, а также Школа Руслана Салея из Минска.

США Дети Хоккей Россия
18 мая 2024, 16:53
Художника Андрияку похоронили на Даниловском кладбище в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Церемония захоронения народного художника России, ректора Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки прошла на Даниловском кладбище в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости».

Отпевание проходило в храме Спаса Преображения на Болвановке. После этого прошла панихида и погребение, во время которого с художником простились сотни людей. Проводить Андрияку в последний пути пришли актер Сергей Гармаш, живописец Сергей Гавриляченко и художник-график Вячеслав Желваков.

Сергей Андрияка умер 16 мая на 66-м году жизни, причиной его смерти стало онкологическое заболевание. Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал, что последними словами художника , ректора Академии акварели и изящных искусств были «всех люблю».

Покойный художник прославился как мастер акварельной живописи. Он написал за свою жизнь свыше 10 тысяч картин, которые выставляются в музеях по всему миру.

Картины Художники Россия Москва
18 мая 2024, 16:06
Лишившаяся рук Маргарита Грачева родила четвертого ребенка
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Маргарита Грачева, которой бывший супруг отрубил топором кисти рук, родила четвертого ребенка. О прибавление в семье она сообщила в своем Instagram*.

«Сегодня ночью нас стало на одного человека больше», - написала она.

Грачева показала поклонникам фотографию из роддома. На кадрах она улыбается в объятиях супруга.

Подписчики поздравили в комментариях семью с новорожденным, а также атаковали вопросами о поле ребенка. Однако Грачева пока предпочитает держать в секрете и имя, и пол младенца.

В 2017 году первый супруг Маргариты Грачевой отвез ее в лес и отрубил ей в порыве ревности руки.

Сегодня также стала в четвертый раз матерью экс-участница шоу «Дом-2» и телеведущая Екатерина Сюсюренко, известная как Катя Жужа. Она пока скрывает имя и пол ребенка.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Дети Роддома
18 мая 2024, 03:36
В Госдуме объяснили, как потратить маткапитал на пенсию
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Россиянки смогут использовать материнский капитал для формирования накопительной части своей пенсии. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказала член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина.

«До наступления пенсионного возраста есть возможность вернуть все средства и направить их на другие цели», - уточнила она.

Она напомнила, что маткапитал можно также использовать для улучшения жилищных условий после того, как ребенку исполнится 3 года. При этом приобретать аварийное жилье или делать в квартире ремонт на эти деньги нельзя.

Кроме того, разрешается оплатить посещение детского сада, получение образования в школе или вузе, заплатить за общежитие в учебном заведении.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что программа выплаты материнского капитала семьям с детьми доказала свою эффективность, поэтому ее нужно продлить до конца 2030 года.

Пенсия Дети Семья

Новости по теме